Crash d’un avion militaire libyen : Londres chargée d'analyser de la boîte noire

Le général lybien Mohamed al-Haddad a perdu la vie dans un vol qui s'est écrasé le 23 décembre à Ankara (Turquie). Il était accompagné de ses quatre assistants et trois membres de l'équipage. ( AFP / ABDULLAH DOMA )

L'avion militaire libyen transportait le général Mohamed al-Haddad, quatre de ses assistants et trois membres de l'équipage.

"Nous avons coordonné directement avec la Grande-Bretagne pour l'analyse" de la boîte noire de l'appareil qui transportait le général Mohamed al-Haddad, a indiqué Mohamed al-Chahoubi, ministre des Transports du gouvernement d'unité nationale, lors d'une conférence de presse à Tripoli.

Le général al-Haddad , très populaire dans son pays où il faisait l'unanimité en dépit de profondes divisions entre l'ouest et l'est, et quatre de ses assistants ainsi que trois membres d'équipage ont perdu la vie dans ce vol après une visite à Ankar a.

Les autorités turques ont indiqué qu'une panne électrique était à l'origine du crash intervenu peu après le décollage.

Une demande d'analyse a été "faite à l'Allemagne qui a exigé l'assistance de la France" pour examiner les enregistreurs de l'avion, a précisé le ministre des transports à l' AFP .

"Cependant, la Convention de Chicago stipule que le pays analysant la boîte noire doit être neutre . La France étant un pays constructeur de l'appareil dont l'équipage était français, elle n'est pas habilitée à participer. En revanche, le Royaume-Uni a été accepté par la Libye et la Turquie", a-t-il précisé à l' AFP . Deux Français faisaient partie des membres d'équipage de l'avion, un Falcon 50.

L'état de la boîte noire déterminera la durée d'analyse

Après un entretien mardi 30 décembre avec l'ambassadeur britannique à Tripoli, le ministre libyen des Affaires étrangères, Taher al-Baour, avait évoqué une "demande conjointe, soumise par l'Etat libyen et la République de Turquie au Royaume-Uni, pour obtenir un soutien technique et juridique en vue de l'analyse de la boîte noire".

" Le Royaume-Uni a annoncé son accord, en coordination entre le ministère libyen des Transports et les autorités turque s", a ajouté le ministre lors du point presse. " Il n'est pas possible à ce stade de prévoir le temps nécessaire à la lecture des données de la boîte noire " car cela dépendra de son état, a-t-il souligné.

L'enquête "se poursuit dans le cadre d'une coopération libyo-turque et avec une participation technique internationale", a précisé le ministre, en ajoutant que les conclusions seraient publiées "dès qu'elles seront connues".