Nvidia dévoilera ses comptes trimestriels et ses perspectives ce soir
19/11/2025 à 14:30

(AOF) - Nvidia publiera ses comptes du troisième trimestre ce soir après la clôture. Le spécialiste des puces pour des applications d'intelligence artificielle cible en moyenne 54 milliards de dollars de ventes, tandis que Wall Street cible 55 milliards de dollars. J.P. Morgan s'attend à ce que le groupe vise des revenus entre 63 et 64 milliards de dollars au quatrième trimestre, dépassant ainsi les attentes de Wall Street de 61,5 milliards de dollars.

"A l'approche de la publication des résultats du troisième trimestre fiscal 2026 de Nvidia, les principaux débats portent moins sur la santé de la demande que sur la capacité de la chaîne d'approvisionnement étendue de Nvidia et de son infrastructure de soutien plus large à suivre le rythme des ambitions des clients en matière de déploiement de capacités de calcul IA," explique l'analyste.

NVIDIA

NVIDIA
181,3600 USD NASDAQ 0,00%
