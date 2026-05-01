Wall Street en hausse, réserve un bon accueil aux résultats d'entreprises

Un opérateur à la Bourse de New York le 20 avril 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York progresse vendredi, continuant de capitaliser sur le bon accueil réservé à la majorité des résultats d'entreprises, après un mois d'avril record pour la place américaine.

Vers 13H55 GMT, le Dow Jones prenait 0,30%, l'indice Nasdaq à forte coloration technologique gagnait 0,81% et l'indice élargi S&P 500 avançait de 0,59%.

Pour Patrick O'Hare, de Briefing.com, le marché "surfe sur la tendance impressionnante des résultats".

"Parmi les entreprises du S&P 500 qui ont publié leurs résultats jusqu'à présent, plus de 80% ont dépassé les attentes en matière de bénéfices et de chiffre d'affaires", rapporte David Morrison, de Trade Nation.

Dernier en date des géants de la tech à avoir partagé ses performances, Apple a dévoilé un solide deuxième trimestre pour son exercice décalé, grâce notamment à la bonne tenue des ventes d'iPhone.

Le bénéfice net ressort en hausse de 19% sur un an à 29,6 milliards de dollars. Rapporté par action il s'établit à 2,01 dollars, contre 1,95 attendu par le consensus établi par FactSet.

Le titre grimpait de 4,60% à 483,42 dollars, soit plus de 150 milliards de dollars de capitalisation boursière supplémentaire.

La veille, Alphabet, la maison mère de Google, avait bondi de près de 10%, enthousiasmant le marché avec un retour sur investissement tangible de ses dépenses dans l'intelligence artificielle notamment.

Cette dynamique ne se limite pas aux valeurs technologiques.

Le géant américain des cosmétiques Estée Lauder (+6,63% à 81,81 dollars) est ainsi recherché après avoir publié un bénéfice net par action largement au-dessus des attentes lors du troisième trimestre de son exercice décalé.

Le titre Apple grimpait de 4,60%, soit plus de 150 milliards de dollars de capitalisation boursière supplémentaire. ( AFP / Hector RETAMAL )

Ces bons résultats l'ont conduit à relever ses prévisions pour l'exercice fiscal complet. L'entreprise compte aussi accélérer son plan de restructuration, qui vise désormais entre 9.000 et 10.000 supressions de postes.

Selon Patrick O'Hare, "il convient de rappeler que c'est cette tendance — celle des résultats — qui a permis au marché boursier de se redresser ainsi, malgré la hausse des prix du pétrole et l'incertitude liée à la guerre en Iran".

En avril, les principaux indices de la place américaine ont ainsi affiché une progression quasiment sans accroc, multipliant les records.

Le Nasdaq et le S&P 500 ont ainsi réalisé leur meilleur mois depuis 2020 et la pandémie de Covid-19, avec un rendement respectif de 15% et 10%.

La guerre au Moyen-Orient "n'a jusqu'à présent pas du tout ébranlé les prévisions de bénéfices" des entreprises, ce qui fait dire à Patrick O'Hare que "les acteurs du marché n'ont pas trouvé de raison de s'inquiéter" du conflit.

Le calcul a été un peu différent du côté du marché obligataire.

La hausse des prix de l'énergie a déjà accéléré l'inflation (à 3% dans la zone euro en avril, à 3,5% en mars aux Etats-Unis selon l'indice PCE) et les investisseurs demandent en conséquence des rendements plus élevés pour l'argent prêté aux Etats.

Vers 13H55 GMT, le rendement à dix ans des emprunts de l'Etat américain se tendait à 4,40%, contre 4,37% la veille et 3,94% fin février.

Ailleurs à la cote, le réseau social Reddit (+7,67% à 158,21 dollars) était félicité pour ses performances trimestrielles, meilleures qu'escompté. Sur les trois premiers mois de l'année, l'entreprise a réussi à rassembler plus de 126 millions d'utilisateurs actifs chaque jour.

Le laboratoire pharmaceutique Moderna (-3,13% à 44,50 dollars) était sanctionné malgré une perte nette par action moindre qu'anticipé et un maintien de ses prévisions annuelles - elle anticipe une hausse de son chiffre d'affaires allant jusqu'à 10% -.

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