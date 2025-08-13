(Actualisé avec contrats à terme sur indices, AT&T, précisions sur Eli Lilly, Coreweave, Venture Global et Cava)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,23% pour le Dow Jones .DJI , de 0,17% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,23% pour le Nasdaq

.IXIC :

* ELI LILLY LLY.N avance mercredi de 1,4% en avant-Bourse à la faveur du lancement en Inde du stylo injecteur prérempli du groupe pour son traitement anti-obésité Mounjaro, vendu au prix de 14.000 roupies (près de 160 dollars) pour une dose initiale de 2,5 mg, dans un contexte d'intensification de la concurrence avec le danois Novo Nordisk NOVOb.CO .

* SAPIENS INTERNATIONAL SPNS.O a annoncé mercredi son rachat par Advent International pour 2,5 milliards de dollars en numéraire, alors que la société américaine de capital-investissement se concentre sur le secteur de l'assurance dans un contexte d'essor de l'intelligence artificielle (IA).

* COREWEAVE CRWV.O , soutenu par NVIDIA NVDA.O , chute de 10% en avant-Bourse après la publication mardi par l'opérateur de centres de données d'IA d'une perte nette trimestrielle plus importante que prévu, qui relègue au second plan le chiffre d'affaires meilleur qu'anticipé du deuxième trimestre.

* VENTURE GLOBAL VG.N a annoncé mardi avoir remporté une importante bataille judiciaire contre Shell SHEL.L concernant les livraisons de gaz naturel liquéfié (GNL), ce qui fait grimper le titre de près de 9,3% en avant-Bourse.

* CAVA CAVA.N chute de 22,72% en avant-Bourse après que la chaîne de restaurants a revu à la baisse son objectif de croissance annuelle des ventes à périmètre comparable pour la première fois depuis son introduction en Bourse il y a deux ans.

* DELTA DAL.N et Aeromexico ont contesté mardi la demande de révocation de leur accord antitrust réclamée par le département américain des Transports et ont demandé un délai supplémentaire pour en conclure un autre si nécessaire.

* AT&T T.N et Headwater Research ont annoncé mardi soir avoir réglé leur litige sur les brevets avant le début de leur procès devant un tribunal fédéral du Texas.

