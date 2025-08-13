Taïwan: le typhon Podul se dirige vers les côtes chinoises, le bilan des blessés s'alourdit

Des arbres couchés après le passage du typhon Podul à Taïwan le 13 août 2025 ( AFP / I-Hwa Cheng )

Le typhon Podul a frappé Taïwan mercredi, provoquant des fermetures de bureaux dans le sud, des immobilisations d'avions et des coupures de courant dans des centaines de milliers de foyers alors que certaines régions de Chine se préparaient à l'arrivée de la tempête.

A Taïwan, des rafales de vent de 178 kilomètres par heure avaient été enregistrées peu de temps avant que le typhon ne touche terre et ne frappe le comté de Taitung (sud-est) a déclaré l'Agence centrale de météorologie (CWA).

Une personne est portée disparue après être partie pêcher et avoir été emportée, tandis que 112 personnes ont été blessées, ont déclaré les responsables des services de secours.

Plus de 8.000 personnes ont été évacuées de leur domicile. Plus de 134.500 foyers subissent des pannes de courant.

Alors que Podul balayait les régions centrales et méridionales de Taïwan, frappées par la tempête, il a renversé des dizaines d'arbres et provoqué des inondations.

Des personnes marchent avec des casques dans les rues de Kaohsiung après le passage du typhon à Taiwan le 13 août 2025 ( AFP / I-Hwa Cheng )

Les villes de Kaohsiung, Tainan et Chiayi seront "particulièrement touchées ce soir, avec une augmentation des pluies également attendue à Penghu et Kinmen", a déclaré le directeur de la CWA, Lu Kuo-chen, lors d'une réunion en présence du président Lai Ching-te.

Tous les vols intérieurs sur l'île de 23 millions d'habitants ont été annulés pour mercredi, ainsi que des dizaines de vols internationaux.

- Plus de 30.000 soldats mobilisés -

Les services ferroviaires à grande vitesse sur la côte ouest ont été réduits, tandis que les services ferroviaires dans le sud-est ont été annulés. De nombreux services de ferry ont également été suspendus, et les entreprises et les écoles du sud ont fermé leurs portes.

Plus de 31.500 soldats étaient prêts à participer aux opérations de sauvetage et de secours, ont déclaré les responsables des services de secours.

Le typhon devrait toucher les côtes chinoises entre Xiamen, dans la province du Fujian, et Shantou, dans la province du Guangdong, entre mercredi soir et jeudi matin, a annoncé la chaîne de télévision publique chinoise CCTV.

Certaines écoles du Guangdong ont suspendu leurs cours, tandis que les services ferroviaires et maritimes ont été temporairement interrompus. D'autres provinces, comme le Hunan et le Jiangxi, dans le centre de la Chine, connaîtront également des pluies abondantes à torrentielles, a-t-elle encore précisé.

Une grande partie du centre et du sud de Taïwan se remet encore des effets du typhon Danas et de pluies diluviennes ces dernières semaines.

Danas, qui a frappé Taïwan début juillet, avait fait deux morts et des centaines de blessés après avoir déversé plus de 500 millimètres de pluie sur le sud de l'île en un week-end.

Taïwan est habitué à de fréquents passages de tempêtes tropicales entre juillet et octobre.

Les scientifiques estiment que le changement climatique d'origine humaine provoque des phénomènes météorologiques plus intenses, augmentant le risque d'inondations dévastatrices.