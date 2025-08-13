 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 811,60
+0,75%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street ouvre en hausse avec les espoirs d'une baisse des taux de la Fed en septembre
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 16:49

Des traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE)

Des traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE)

La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, soutenue par les dernières données sur l'inflation américaine qui ont renforcé les arguments pour une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) en septembre.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 169,41 points, soit 0,38%, à 44.628,02 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,33% à 6.466,73 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,40%, soit 85,83 points, à 21.767,73 points.

Les données publiées mardi aux Etats-Unis ont montré que les prix à la consommation (CPI) avaient légèrement augmenté en juillet et de façon conforme aux attentes, même si une mesure sous-jacente a enregistré sa plus forte hausse en six mois.

"Le rapport favorable sur l'inflation CPI, qui fait suite à des chiffres décevants sur l'emploi non agricole, a renforcé les arguments en faveur d'une baisse des taux de la Fed en septembre", relève Nikos Tzabouras, analyste marchés chez Tradu.com.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt américains reflètent désormais une probabilité de 98% d'une baisse de 25 points de base des coûts d'emprunt, selon les données compilées par LSEG, contre 88,8% mardi.

Aux valeurs, Eli Lilly gagne 1,48% à la faveur du lancement en Inde du stylo injecteur prérempli du groupe pour son traitement anti-obésité Mounjaro.

En revanche, Cava chute de 17,72% après que la chaîne de restaurants a revu à la baisse son objectif de croissance annuelle des ventes à périmètre comparable pour la première fois depuis son introduction en Bourse il y a deux ans.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur [L8N3U50E0]

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

CAVA GROUP
70,940 USD NYSE -16,23%
ELI LILLY & CO
652,505 USD NYSE +2,04%
1 commentaire

  • 17:03

    aucune chance que la fed baisse ces taux, l'inflation augmente ainsi que son sous jacent sachant que les entreprises pour l'instant utilise les stocks de marchandise faites en debut d'année , dès que le stock au cout de 2024 sera épuisé , l'inflation va vite augmenter et une baisse des taux ne fera que l’accélérer.

Signaler le commentaire

