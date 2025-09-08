(Actualisé avec Tesla, mineurs d'or ; futures à jour)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,16% pour le Dow Jones .DJI , de 0,25% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,40% pour le Nasdaq .IXIC :

*

TESLA

TSLA.O - Le part de marché américaine du producteur de voitures a chuté en août à son plus bas niveau depuis près de huit ans, selon les données du cabinet d'études Cox Automotive communiquées en exclusivité à Reuters.

* Les MINEURS D'OR cotés aux Etats-Unis grimpent en Bourse lundi avant l'ouverture avec la hausse du prix de l'or.

HARMONY GOLD HMY.N grimpe de 2,8%, GOLD FIELDS GFI.N de 2,5 %, et ANGLOGOLD ASHANTI AU.N de 1,9%

* ROBINHOOD HOOD.OD prend plus de 7% en pré-ouverture, la plateforme de trading en ligne devant rejoindre l'indice S&P 500 le 22 septembre. APPLOVIN APP.O , qui rejoindra aussi l'indice le même jour, prend également environ 7%.

* CHEVRON CVX.N cherche à équilibrer son portefeuille de raffineries, a déclaré Brant Fish, président des produits internationaux de la grande entreprise américaine, lors d'un événement à Singapour.

* UBER UBER.N - Le géant américain et Momenta, une entreprise chinoise spécialisée dans les technologies de conduite autonome, ont annoncé lundi leur intention de tester des véhicules autonomes de niveau 4 en Allemagne l'année prochaine.

(Rédigé par Bertrand De Meyer, édité par Augustin Turpin)