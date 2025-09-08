Riber : une commande américaine pour Rosie dope la valeur

(AOF) - Riber bondit de 8,97% à 3,40 euros à la faveur de l’annonce d’une nouvelle commande d'un système Rosie de la part d'un nouveau client américain spécialisé dans l'informatique quantique. Si le prix d’un tel système n’est pas connu, TP Icap Midcap l’évaluait récemment autour de 5 millions d’euros.
En juin dernier, l'équipementier français pour le secteur des semi-conducteurs avait signé un partenariat stratégique avec le Novo Nordisk Foundation Quantum Computing Programme, visant à la qualification du process de Rosie.
Riber explique que la commande dévoilée aujourd'hui " marque une étape importante dans le développement de la plateforme Rosie. "
" La production de wafer de Rosie adresse la demande en transmetteur / récepteur optique à très haute fréquence engendrée par la croissance exponentielle du besoin de stockage de données par les fermes de données et amplifiée par l'utilisation croissante de l'Intelligence Artificielle générative", explique la société dans son dernier rapport annuel.
La livraison du système est prévue en 2026. En juillet, Riber avait confirmé sa feuille de route pour Rosie, indiquait TP Icap Midcap. " Riber anticipe ainsi prudemment une demande de 2 à 3 Rosie par an qu'il est en capacité de produire sur son site de Bezons", précisait l'analyste.
