(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse et résultats de Citigroup)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,32% pour le Dow Jones .DJI , de 0,41% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,54% pour le Nasdaq .IXIC :

* BANK OF AMERICA BAC.N a fait état mercredi d'une hausse de son bénéfice net au quatrième trimestre, porté par le bond de ses revenus issus du trading dans un contexte de volatilité accrue des marchés financiers. L'action reculait de 1,1% en avant-Bourse après avoir été indiquée initialement en hausse.

* WELLS FARGO WFC.N a fait état mercredi d'une hausse de son bénéfice net au quatrième trimestre à la faveur de la progression des revenus d'intérêt et du dynamisme de ses activités de banque commerciale et d'investissement. L'action cédait 1,6% en avant-Bourse.

*

CITI

C.N - Le bénéfice du groupe a chuté de 13% au quatrième trimestre en raison d'une perte de 1,2 milliard de dollars liée à la vente de ses activités en Russie, tandis que les revenus provenant des transactions et des services aux entreprises ont augmenté. L'action prenait 0,8% en avant-Bourse après avoir été indiqué initialement en baisse.

* SECTEUR BANCAIRE - GOLDMAN SACHS GS.N et MORGAN STANLEY

MS.N doivent publier leurs résultats trimestriels respectifs jeudi.

* NVIDIA NVDA.O - L'administration du président américain Donald Trump a donné mardi son feu vert officiel à des ventes sous conditions en Chine de la deuxième puce d'IA la plus puissante de Nvidia, la H200, qui devra désormais être examinée par un laboratoire d'essai tiers avant son exportation en Chine. Mais selon des sources, les autorités douanières chinoises ont indiqué cette semaine à leurs agents que les puces H200 de Nvidia n'étaient pas autorisées à entrer en Chine.

* NETFLIX NFLX.O se prépare à faire une offre entièrement en numéraire pour les studios et les activités de streaming de WARNER BROS DISCOVERY WBD.O , a rapporté mardi à Reuters une source au fait du dossier. Cette initiative est destinée à accélérer la vente, qui prendra des mois avant d'être conclue et qui s'est heurtée à l'opposition de responsables politiques et de PARAMOUNT SKYDANCE PSKY.O , a précisé la source. L'action Netflix gagne 1% en avant-Bourse.

* PALO ALTO NETWORKS PANW.O et FORTINET FTNT.O reculent respectivement de 3,3% et de 2,5% en avant-Bourse, des sources ayant rapporté à Reuters que les autorités chinoises ont demandé aux entreprises nationales de cesser d'utiliser certains logiciels de cybersécurité américains et israéliens pour des raisons de sécurité nationale.

* FONDS SPÉCULATIFS - Les hedge funds ont conservé l'an dernier leurs positions longues importantes sur les actions technologiques à forte capitalisation comme ALPHABET GOOGL.O , MICROSOFT MSFT.O et META META.O , tandis que les positions courtes se sont prolongées sur des valeurs comme IBM IBM.N et STRATEGY MSTR.O , selon un rapport publié mercredi par la société de données et de technologie Hazeltree.

* AMAZON AMZN.O a indiqué mercredi vouloir faire appel d'une décision d'un tribunal italien malgré la réduction de l'amende infligée au groupe par l'autorité de la concurrence italienne pour abus de position dominante, le géant américain du commerce en ligne estimant qu'il ne devrait en aucun cas être sanctionné.

* TESLA TSLA.O - Elon Musk, le directeur général du constructeur automobile, a déclaré mercredi que le logiciel de conduite autonome (FSD) du groupe serait désormais disponible uniquement sous forme d'abonnement mensuel à compter du 14 février. Le FSD était jusqu'ici proposé aux Etats-Unis via un paiement unique de 8.000 dollars ou un abonnement de 99 dollars par mois.

* FORD F.N - Le directeur général du constructeur automobile, Jim Farley, a déclaré mardi soir qu'un accord de libre-échange nord-américain était "essentiel" pour le groupe et le secteur, quelques heures après que le président américain Donald Trump l'a jugé "inutile". Cet accord commercial doit être réexaminé cette année afin de décider s'il va jusqu'à son expiration ou s'il doit être remplacé par un autre.

* COCA-COLA KO.N a annoncé mercredi la nomination de Henrique Braun comme directeur général à partir du 31 mars. John Murphy continuera à assurer les postes de président et directeur financier du groupe.

Par ailleurs, Coca-Cola a renoncé à son projet de cession de sa chaîne Costa Coffee, les offres proposées par les sociétés de capital-investissement étant inférieures aux attentes, a rapporté le Financial Times mercredi.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer et Augustin Turpin)