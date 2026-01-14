Les Bourses mondiales perchées au sommet, records des métaux

Des passants devant un panneau électronique affichant les cours du Nikkei 225 à la Bourse de Tokyo, le 13 janvier 2026. ( AFP / Kazuhiro NOGI )

Les Bourses mondiales évoluent à des niveaux records, notamment en Europe et au Japon au lendemain de l'inflation aux Etats-Unis, poussant également les métaux précieux et certains métaux de base à de nouveaux sommets historiques.

Vers 13H00 GMT, les Bourses de Paris (+0,08%), Londres (+0,36%), Madrid (+0,31%) et Zurich (+0,77%) restaient dans le vert après avoir touché de nouveaux records historiques en séance.

Seule Francfort évoluait dans le rouge (-0,32%) mais restait non loin de son record absolu, touché la veille.

A Wall Street, les contrats à terme des trois principaux indices laissaient quant à eux présager d'une ouverture dans le rouge.

Les marchés mondiaux évoluent à des niveaux "records, alors que la détente des données d'inflation américaines a apaisé les craintes liées à la hausse des prix, alimentant l’enthousiasme des investisseurs dans un contexte de boom toujours porté par l'intelligence artificielle", commente Patrick Munnelly, stratégiste de marché chez Tickmill Group.

Le rythme de l'inflation américain s'est calmé en fin d'année 2025. Selon les données officielles publiées mardi, l'indice des prix à la consommation (CPI) a progressé en décembre de 2,7% sur un an, un rythme stable par rapport à novembre.

"Les inquiétudes du marché quant au risque que Donald Trump ne surchauffe l'économie avant les élections de mi-mandat semblent prématurées, les risques inflationnistes étant probablement différés", estime M. Munnelly.

A Tokyo également, l'indice vedette Nikkei (+1,48%) comme l'indice élargi Topix (+1,26%) ont touché mercredi des plus hauts historiques en séance comme en clôture.

"Les actions japonaises se sont envolées, le yen évoluant près de son plus bas niveau depuis juillet 2024, sur fond de spéculations autour d'élections anticipées", précise Patrick Munnelly.

La Première ministre japonaise conservatrice Sanae Takaichi pourrait dissoudre la chambre basse du Parlement nippon d'ici fin janvier et convoquer des élections anticipées, d'après des informations de presse, ce qui pourrait lui permettre de renforcer sa base parlementaire et faciliter l'adoption de ses mesures de relance économique à coups de soutiens budgétaires.

Les investisseurs attendent désormais la publication décalée de l'indice des prix à la production PPI en novembre.

"Le flux d'actualités restera soutenu" mercredi avec également "de nombreuses interventions de responsables de la Fed, davantage de résultats bancaires (aux Etats-Unis), ainsi que la perspective alléchante d'éventuelles informations concernant la décision de la Cour suprême sur les droits de douane" de Donald Trump, rappelle Jim Reid, économiste pour la Deutsche Bank.

Les investisseurs "surveillerons également d'éventuels titres concernant le Groenland" poursuit M. Reid, à quelques heures d'une réunion prévue à Washington entre le vice-président JD Vance, le ministre des Affaires étrangères Marco Rubio et les chefs de la diplomatie danoise et groenlandaise.

Nouveaux records de l'or et de l'argent

"L'argent a bondi au-dessus des 90 dollars l'once pour la première fois de son histoire, tandis que l'or s'est rapproché de niveaux records, après des données d'inflation américaine plus faibles que prévu, qui ont (...) stimulé la demande pour les valeurs refuges dans un contexte de persistance de l'incertitude géopolitique", relève Soojin Kim, analyste chez MUFG.

Vers 13H00 GMT, l'once d'or prenait 1,01% à 4.632,86 dollars, peu après avoir touché un nouveau sommet historique à 4.641,88 dollars, et celle d'argent grimpait de 5,70% à 91,9123 dollars après avoir atteint un nouveau record à environ 92,22 dollars.

Les métaux de base flambent

"Le zinc, le cuivre, l'étain et l'aluminium ont désormais rejoint le mouvement" de hausse des métaux précieux, constate Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB. "Cela indique que le marché considère la croissance mondiale comme solide, malgré les remous géopolitiques provoqués par l’administration Trump".

Le cuivre a même atteint mercredi un nouveau record historique à 13.407 dollars la tonne, tout comme l'étain à 52.690 dollars la tonne sur le LME, la Bourse des métaux de Londres.

Les groupes miniers cotés au Royaume-Uni, notamment Antofagasta (+1,53% vers 13H00 GMT), Fresnillo (+2,12%), Rio Tinto (+2,06%) et Glencore (+2,70%) profitent de cette flambée des prix, affichant une forte performance depuis le début de l'année.

"Une forte envolée des métaux contribue à maintenir la demande pour le FTSE 100", l'indice vedette de la Bourse de Londres "fortement exposé au secteur minier", note Mme Brooks.