Tesla accepte une médiation qui pourrait résoudre le procès pour racisme intenté par l'agence américaine
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 14:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un juge approuvant les plans de médiation et d'un calendrier révisé pour le paragraphe 3 du procès) par Jonathan Stempel

Tesla TSLA.O a accepté d'entamer une médiation qui pourrait résoudre le procès intenté par la Commission américaine pour l'égalité des chances dans l'emploi (EEOC), qui accuse le constructeur de voitures électriques d'Elon Musk d'avoir toléré un harcèlement grave et généralisé d'employés noirs dans son usine d'assemblage de Fremont, en Californie.

L'EEOC a déclaré qu'elle travaillait avec Tesla pour choisir un médiateur, et que les négociations pourraient commencer en mars ou en avril. L'EEOC a également indiqué que les deux parties soumettraient à la présidente du tribunal, d'ici le 17 juin, une proposition sur la marche à suivre en cas d'échec des discussions et de la médiation.

Mardi soir, la juge Jacqueline Scott Corley, du district de San Francisco, a accepté de suspendre certaines échéances relatives à la collecte de preuves afin de donner la priorité à la médiation.

Tesla et l'EEOC n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau.

L'agence a intenté un procès à Tesla en septembre 2023, sous l'administration Biden, affirmant que les pratiques de l'entreprise en matière d'emploi étaient contraires à la législation fédérale.

Selon elle, le harcèlement à l'usine de Fremont comprenait des insultes raciales et des graffitis racistes tels que des croix gammées et des nœuds coulants. Certains de ces graffitis apparaissaient sur des véhicules sortant de la chaîne de montage.

Tesla a nié avoir été au courant du harcèlement et n'avoir rien fait pour y remédier, et a accusé l'agence de chercher à faire la une des journaux.

Le constructeur automobile basé à Austin, au Texas, a fait l'objet de plusieurs actions en justice concernant les mauvais traitements présumés infligés aux travailleurs de l'usine de Fremont.

Il a remporté une victoire juridique le 17 novembre lorsqu'un juge de l'État de Californie a déclaré que plus de 6 000 travailleurs noirs de l'usine ne pouvaient pas poursuivre Tesla en tant que groupe dans le cadre d'une action collective, parce que de nombreux travailleurs choisis pour témoigner n'étaient pas disposés à le faire.

