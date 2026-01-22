Procter & Gamble: Bénéfice par action meilleur que prévu au T2 mais objectifs abaissés

par Juveria Tabassum et Jessica DiNapoli

Procter & Gamble a fait état jeudi d'un bénéfice par action au deuxième trimestre au-dessus des ‍prévisions, tandis que le chiffre d'affaires a manqué les attentes, tout en abaissant son objectif de croissance annuelle du bénéfice net par action.

Pour le trimestre clos le 31 décembre, ‌P&G a déclaré des ventes nettes de 22,21 milliards de dollars (18,98 milliards d'euros), contre des attentes à 22,28 milliards de dollars selon les données compilées ​par LSEG.

Hors éléments exceptionnels, P&G a annoncé un bénéfice par action de 1,88 ⁠dollar, contre des estimations de 1,86 dollar.

Shailesh Jejurikar, président-directeur général de Procter & Gamble, a déclaré que le groupe était en bonne voie pour ⁠atteindre ses objectifs annuels dans ‍un contexte géopolitique et de consommation difficile.

Le groupe a maintenu ⁠ses objectifs annuels de bénéfice et de ventes. P&G a toutefois abaissé son objectif de croissance annuelle du bénéfice net par action, désormais attendu entre 1% et 6% contre ​une fourchette précédente entre 3% et 9%, en raison de l'augmentation des charges de restructuration.

L'action de la plus grande entreprise de biens de consommation au monde en termes ⁠de capitalisation boursière perdait environ 2% jeudi dans les échanges avant-Bourse.

La marge ​brute de P&G a baissé pour le cinquième trimestre consécutif, en ​partie à cause ​des droits de douane et des investissements dans des emballages de tailles différentes pour attirer ​les consommateurs désireux d'économiser.

Le directeur financier de ⁠P&G, Andre Schulten, a indiqué début décembre que les ventes étaient en baisse dans toutes les catégories aux États-Unis en raison le la paralysie du gouvernement américain.

P&G a également augmenté les prix de certains de ses produits pour compenser l'impact des droits de douane ‌à l'importation du président américain Donald Trump. Des prix plus élevés et des innovations produits ont aidé le volume à augmenter de 3% dans la catégorie des produits de beauté, qui représente environ 18% des ventes totales de l'entreprise.

(Rédigé par Angela Christy et Juveria Tabassum à Bangalore et Jessica DiNapoli à New York ; version française Coralie ‌Lamarque, édité par Kate Entringer)