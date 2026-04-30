Prada se maintient à flot en intégrant Versace

Le chiffre d'affaires de Prada a augmenté de 6% au premier trimestre grâce à l'intégration de Versace et à une légère augmentation de ses ventes, dans un contexte compliqué, a indiqué jeudi le groupe de luxe italien.

( AFP / VINCENZO PINTO )

Le chiffre d'affaires du groupe milanais a atteint 1,428 milliard d’euros (contre 1,341 milliard d’euros au premier trimestre 2025), dans un contexte de "tensions géopolitiques et macroéconomiques croissantes", a commenté Prada dans un communiqué.

Ce montant intègre le chiffre d'affaires de 143 millions d'euros de Versace, racheté en 2025. Sans son ex-rival à la Méduse, le chiffre d'affaires du groupe Prada serait en baisse de 4,2% sur un an.

La progression du chiffre d'affaires est conforme au consensus des analystes réuni par FactSet au niveau du groupe et légèrement supérieure pour Versace.

Les variations des cours des devises ont pénalisé le groupe Prada: son chiffre d'affaires serait en croissance de 14% si elles n'étaient pas prises en compte.

Les résultats du trimestre "prolongent la tendance d’amélioration régulière et progressive des ventes en direct", a indiqué la société italienne.

L’entreprise a toutefois averti que sa ligne secondaire Miu Miu, très performante depuis 2024, subissait un "impact défavorable plus marqué" de la guerre au Moyen-Orient, ses revenus n’ayant augmenté que de 2% sur le trimestre.

La forte croissance des ventes de Miu Miu sur le continent américain a été partiellement atténuée par un ralentissement en Europe, notamment du fait des touristes, a-t-elle précisé.

Pour le groupe Prada dans son ensemble, les ventes au détail au Moyen-Orient ont chuté de 30%, avec un taux de change défavorable.

L'intégration de Versace "progresse bien", avec une réorganisation en cours avant la "prochaine phase de création", avec l'arrivée prévue en juillet du nouveau directeur artistique Pieter Mulier, a déclaré le directeur général du groupe Prada, Andrea Guerra.

Les ventes de Versace sont "conformes aux attentes", a indiqué l’entreprise, qui cherche à repositionner patiemment la marque sur les ventes en direct et à améliorer sa qualité.

En 2025, Prada avait résisté à la baisse du marché du luxe en continuant à faire augmenter son chiffre d'affaires (+5% sur un an), à 5,7 milliards d'euros, avec un bénéfice stable (+2%) à un haut niveau, à 852 millions d'euros.