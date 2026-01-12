 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street termine en hausse, veut croire en l'indépendance de la Fed
information fournie par AFP 12/01/2026 à 22:34

Le parquet de la Bourse de New York, le 12 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Le parquet de la Bourse de New York, le 12 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé en hausse lundi, dépassant ses craintes sur l'indépendance de la Fed, après les menaces judiciaires de la Maison Blanche à l'encontre de l'institution monétaire et de son président.

L'indice élargi S&P 500 (+0,16%) et le Dow Jones (+0,17%) sont parvenus à grappiller de nouveaux records, terminant respectivement à 6.977,27 points et 49.590,20 points. L'indice Nasdaq a avancé de 0,26%.

En début de séance, Wall Street "a ouvert en baisse, les menaces pesant sur l'indépendance de la Fed étant citées comme l'un des principaux facteurs de cette faiblesse", souligne Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Le président de la banque centrale américaine, Jerome Powell, a annoncé dimanche que l'institution était visée par une procédure du ministère de la Justice, pouvant aboutir à des poursuites pénales à son encontre.

Cela s'inscrit, selon lui, dans le climat de pression exercé par Donald Trump sur l'institution, afin de la pousser à abaisser plus lourdement ses taux.

"Mais un soutien omniprésent en faveur de l'indépendance de la Fed a résonné tout au long de la journée et a contribué à redresser quelque peu le marché", remarque auprès de l'AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

Les anciens chefs de la banque centrale la plus puissance au monde ont dénoncé une instrumentalisation de la justice destinée à "saper l'indépendance" de l'institution.

Des parlementaires républicains ont aussi commencé à manifester publiquement leur désapprobation, alors que le parti présidentiel a jusqu'ici peu résisté aux initiatives de la Maison Blanche.

"L'histoire a prouvé que l'indépendance des banques centrales est primordiale", assure Art Hogan.

Dans ce contexte, le rendement de l'emprunt américain à dix ans se tendait à 4,19% vers 21H20 GMT contre 4,17% à la clôture vendredi.

Côté indicateurs, les investisseurs attendent l'indice des prix à la consommation (CPI) pour le mois de décembre qui doit être publié mardi.

"Une baisse inattendue serait certainement accueillie favorablement, mais une hausse surprise pourrait bien entraîner une volatilité accrue sur les marchés", estime M. Hogan.

Au tableau des valeurs, Alphabet (maison mère de Google) a gagné 1,00% à 331,86 dollars, atteignant les 4.000 milliards de capitalisation boursière pour la première fois de son histoire, après avoir annoncé un partenariat pluri-annuel avec Apple .

Google va fournir au fabricant de l'iPhone ses modèles d'intelligence artificielle (IA) générative Gemini pour améliorer ses fonctionnalités d'IA, notamment une version renouvelée de l'assistant vocal Siri.

Le secteur de la finance a globalement évolué dans le rouge face à la volonté de Donald Trump de limiter à 10% les taux d'intérêts appliqués aux cartes de crédit.

La banque Capital One a perdu 6,41%, Citigroup 3,24%, JPMorgan 1,45% et Bank of America 1,22%.

Les groupes de carte de crédit ont aussi reculé à l'image de Visa (-1,88%), Mastercard (-1,61%) et American Express (-4,27%).

L'enseigne de prêt-à-porter Abercrombie & Fitch a dévissé de 17,69% à 102,78 dollars après avoir légèrement abaissé ses prévisions annuelles.

Le groupe prévoit désormais une croissance de son chiffre d'affaires annuel d'"au moins 6%", contre une fourchette de 6% à 7% lors de la précédente estimation.

Le marché entre dans une nouvelle saison de résultats trimestriels cette semaine, avec les grandes banques en tête de proue.

"Le plus important sera de savoir si les prévisions pour l'année 2026 correspondent aux estimations" du marché, note M. Hogan.

Nasdaq

Valeurs associées

ABERCROMBIE FT RG-A
102,860 USD NYSE -17,64%
ALPHABET-A
331,9200 USD NASDAQ +1,02%
AMERICAN EXPRESS
359,670 USD NYSE -4,25%
APPLE
260,2110 USD NASDAQ +0,32%
CAPITAL ONE FINL
233,330 USD NYSE -6,36%
CITIGROUP
117,670 USD NYSE -3,00%
JPMORGAN CHASE
324,560 USD NYSE -1,43%
MASTERCARD RG-A
566,700 USD NYSE -1,51%
S&P GLOBAL
544,510 USD NYSE +0,46%
VISA RG-A
343,550 USD NYSE -1,78%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank