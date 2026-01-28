Amazon va licencier 16.000 personnes, veut miser sur l'IA

Un employé d'Amazon à San Francisco

Amazon a annoncé mercredi le licenciement de 16 .000 personnes alors que le groupe restructure ses activités pour compenser un excès d’embauches durant la pandémie et accélérer ‍l’adoption d’outils d’intelligence artificielle (IA).

Ces licenciements sont nécessaires pour consolider l'entreprise en "réduisant les niveaux hiérarchiques, en renforçant le sentiment d'appartenance et en supprimant la bureaucratie", a déclaré Beth Galetti, vice-présidente chargée des ressources humaines et de la ‌technologie.

Elle a également laissé entrevoir la possibilité de nouveaux licenciements, précisant que certaines équipes continueraient à "procéder aux ajustements nécessaires".

Reuters avait rapporté la semaine dernière qu’Amazon prévoyait une deuxième série de licenciements dans ​le cadre d’un objectif plus large visant à supprimer environ 30.000 postes administratifs qui toucheront Amazon ⁠Web Services, le commerce de détail, Prime Video ainsi que les ressources humaines.

Le géant du e-commerce a déjà licenciés 14.000 employés administratifs fin octobre, le directeur général Andy Jassy insistant ⁠sur la nécessité d’éliminer la bureaucratie ‍excessive en réduisant les niveaux opérationnels et le nombre de managers.

Amazon emploie 1,58 ⁠million de personne dans le monde mais les 30.000 licenciements comptent pour près de 10 % des employés administratifs. Il s'agit de la plus grande vague de licenciements en trois décennies, après 27.000 postes supprimés entre fin ​2022 et début 2023.

"PROJECT DAWN"

Mardi, Amazon a envoyé par erreur un courriel mentionnant le plan de licenciements sous le nom de "Project Dawn" à certains employés d’Amazon Web Services (AWS), provoquant l’inquiétude de milliers de collaborateurs.

L’ampleur exacte ⁠des suppressions de postes n’a pas pu être confirmée, mais des employés de plusieurs unités ​d’AWS ont indiqué sur Internet et par courriel à Reuters être concernés.

Amazon, qui ​a commencé mardi à renvoyer ​ses salariés en annonçant la fermeture de ses magasins d'alimentation Fresh et Go, n’a pas répondu à ​une demande de commentaire de Reuters.

Ces suppressions mettent également en ⁠lumière l’impact de l’IA sur la dynamique des effectifs en entreprise.

Andy Jassy avait déclaré l’été dernier que l’utilisation accrue des outils d’IA entraînerait une automatisation de certaines tâches, ce qui se traduirait par des pertes d’emplois administratifs.

La société investit également dans la robotique dans ses entrepôts pour accélérer le conditionnement et la livraison de ses ‌produits, réduire la dépendance à la main-d’œuvre humaine et diminuer les coûts.

Les géants de la tech, dont Amazon, Meta et Microsoft, ont massivement recruté pendant le pic de la demande lié à la pandémie de COVID-19 et restructurent maintenant leurs besoins en main-d’œuvre.

L'action d’Amazon, qui doit publier ses résultats trimestriels la semaine prochaine, était en hausse de moins de 1% lors des échanges avant-bourse.

(Reportage Deborah Sophia et Zaheer Kachwala, version française ‌Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)