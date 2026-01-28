Porté par l'énorme demande en énergie, GE Vernova relève ses objectifs après un 4T dynamique

( AFP / SEBASTIEN SALOM-GOMIS )

Fort des énormes besoins en énergie dans le monde, le groupe américain GE Vernova, qui rassemble les anciennes activités liées à l'énergie du conglomérat General Electric, a publié des résultats en nette hausse au quatrième trimestre, l'amenant à relever ses objectifs pour 2026.

D'octobre à fin décembre, l'entreprise a dégagé un chiffre d'affaires de 11 milliards de dollars (+4% sur un an), a-t-elle indiqué dans un communiqué mercredi, davantage qu'attendu par un consensus d'analystes interrogés par Bloomberg.

Sur cette période, les revenus ont été particulièrement dopés par le segment Électrification - réseaux, énergie solaire, solutions de stockage, logiciels - (+36% sur un an) grâce à la forte demande en équipements pour les réseaux électriques, en particulier au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.

La branche énergie a quant à elle vu ses revenus grimper (+6%) notamment grâce à une forte demande pour le gaz et à des prix plus élevés.

A l'inverse, la branche éolienne sur terre et en mer a vu son chiffre d'affaires chuter de 24% sur la période, en raison d'un recul de la demande, dans un contexte difficile pour ce type d'énergie. Aux Etats-Unis, l'administration Trump est résolument opposée à l'éolien, qualifié par Donald Trump de "désastre économique et environnemental".

Le bénéfice net du quatrième s'affiche en très nette hausse à 3,7 milliards de dollars, contre 484 millions un an auparavant. Et la tendance est similaire sur l'ensemble de l'année, sur fond de besoins croissants en énergie, que ce soit pour l'usage de la climatisation, la numérisation de l'économie ou l'essor de l'intelligence artificielle.

Pour 2025, GE Vernova a ainsi publié un chiffre d'affaires en hausse de 9% à 38,1 milliards de dollars, supérieur au consensus d'analystes interrogés par Bloomberg. Le bénéfice net s'affiche aussi en hausse à 4,9 milliards de dollars contre 1,5 milliard un an auparavant, tandis que les commandes ont bondi de 34% en croissance organique, à 59,3 milliards de dollars.

"Nous abordons 2026 avec un élan significatif", a déclaré Scott Strazik, PDG de GE Vernova, cité dans le communiqué.

Le groupe a dans la foulée relevé ses objectifs pour 2026. Il table désormais sur des revenus dans la fourchette de 44 à 45 milliards de dollars, contre 41 à 42 milliards annoncés précédemment. A plus long terme, il prévoit un chiffre d'affaires de 56 milliards de dollars en 2028, contre 52 milliards auparavant.