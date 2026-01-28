((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le STOXX en baisse de 0,5 %

*

Les valeurs technologiques progressent après les résultats d'ASML

*

Les résultats de LVMH pèsent sur le luxe

*

La Fed et les grands résultats technologiques à venir, les contrats à terme américains en hausse

(Ajout d'un article sur le blog)

28 janvier - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante: .

SYMPATHIE POUR LE DOLLAR

Ayez une pensée pour le dollar. Il est tombé à son plus bas niveau depuis 11 ans face au franc suisse, à son plus bas niveau depuis près de cinq ans face à l'euro et à la livre, à son plus bas niveau depuis trois ans face au dollar australien et a même perdu face au yen japonais, en grande partie parce qu'il a été question de la première intervention officielle conjointe nippo-américaine depuis 15 ans.

Les investisseurs étaient déjà assez tièdes à l'égard du dollar, compte tenu du flux vertigineux de nouvelles depuis le début de l'année, le président Donald Trump ayant menacé l'Europe et la Corée du Sud d'une nouvelle série de droits de douane, d'un embargo commercial effectif sur le Canada, de prendre le Groenland par la force - avant de revenir sur cette décision la semaine dernière - et de capturer le président vénézuélien.

L'indice du dollar, qui a chuté de près de 10 % l'année dernière, a perdu près de 3 % de sa valeur depuis le début de l'année, se plaçant sur la voie de la pire performance des cinq premières années depuis 2018, selon les calculs de Reuters. Trump a déclaré mardi que la valeur du dollar était "formidable" , lorsqu'on lui a demandé s'il pensait qu'il avait trop baissé. Les traders ont d'abord pris cela comme un signal pour vendre le dollar encore plus agressivement. La Réserve fédérale devant rendre sa décision sur les taux d'intérêt dans quelques heures, cette action s'est en partie calmée. Mais les négociants en options sont devenus plus baissiers à l'égard du dollar qu'ils ne l'avaient été depuis près d'un an. Ils sont prêts à payer une prime plus importante pour détenir des options qui leur donnent le droit d'acheter l'euro (et de vendre le dollar) que pour détenir des produits dérivés qui leur permettent de le vendre, et ce, plus que jamais depuis avril dernier.

(Amanda Cooper)

*****

POUR LES ARTICLES PRÉCÉDENTS SUR LES MARCHÉS EN DIRECT: LA FORCE DE L'EURO EST DE RETOUR, CE QUE CELA SIGNIFIE POUR L'EUROPE INC CLIQUEZ ICI LA TECHNOLOGIE EN HAUSSE, LE LUXE EN BAISSE CLIQUEZ ICI AVANT LA CLOCHE: BEAUCOUP DE NOUVELLES À LIRE, COMMENCEZ PAR L'ASML CLIQUEZ ICI MORNING BID: TRUMP'S TALK DOWNS THE DOLLAR CLIQUEZ ICI