 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sympathie pour le dollar
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 14:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le STOXX en baisse de 0,5 %

*

Les valeurs technologiques progressent après les résultats d'ASML

*

Les résultats de LVMH pèsent sur le luxe

*

La Fed et les grands résultats technologiques à venir, les contrats à terme américains en hausse

(Ajout d'un article sur le blog)

28 janvier - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante: .

SYMPATHIE POUR LE DOLLAR

Ayez une pensée pour le dollar. Il est tombé à son plus bas niveau depuis 11 ans face au franc suisse, à son plus bas niveau depuis près de cinq ans face à l'euro et à la livre, à son plus bas niveau depuis trois ans face au dollar australien et a même perdu face au yen japonais, en grande partie parce qu'il a été question de la première intervention officielle conjointe nippo-américaine depuis 15 ans.

Les investisseurs étaient déjà assez tièdes à l'égard du dollar, compte tenu du flux vertigineux de nouvelles depuis le début de l'année, le président Donald Trump ayant menacé l'Europe et la Corée du Sud d'une nouvelle série de droits de douane, d'un embargo commercial effectif sur le Canada, de prendre le Groenland par la force - avant de revenir sur cette décision la semaine dernière - et de capturer le président vénézuélien.

L'indice du dollar, qui a chuté de près de 10 % l'année dernière, a perdu près de 3 % de sa valeur depuis le début de l'année, se plaçant sur la voie de la pire performance des cinq premières années depuis 2018, selon les calculs de Reuters. Trump a déclaré mardi que la valeur du dollar était "formidable" , lorsqu'on lui a demandé s'il pensait qu'il avait trop baissé. Les traders ont d'abord pris cela comme un signal pour vendre le dollar encore plus agressivement. La Réserve fédérale devant rendre sa décision sur les taux d'intérêt dans quelques heures, cette action s'est en partie calmée. Mais les négociants en options sont devenus plus baissiers à l'égard du dollar qu'ils ne l'avaient été depuis près d'un an. Ils sont prêts à payer une prime plus importante pour détenir des options qui leur donnent le droit d'acheter l'euro (et de vendre le dollar) que pour détenir des produits dérivés qui leur permettent de le vendre, et ce, plus que jamais depuis avril dernier.

(Amanda Cooper)

*****

POUR LES ARTICLES PRÉCÉDENTS SUR LES MARCHÉS EN DIRECT: LA FORCE DE L'EURO EST DE RETOUR, CE QUE CELA SIGNIFIE POUR L'EUROPE INC CLIQUEZ ICI LA TECHNOLOGIE EN HAUSSE, LE LUXE EN BAISSE CLIQUEZ ICI AVANT LA CLOCHE: BEAUCOUP DE NOUVELLES À LIRE, COMMENCEZ PAR L'ASML CLIQUEZ ICI MORNING BID: TRUMP'S TALK DOWNS THE DOLLAR CLIQUEZ ICI

Dividendes

Valeurs associées

CAC 40
8 031,45 Pts Euronext Paris -1,49%
DAX
24 737,58 Pts XETRA -0,63%
EURO STOXX 50
5 966,06 Pts DJ STOXX -0,48%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
STOXX Europe 600
608,57 Pts DJ STOXX -0,74%
STOXX Europe 600 Auto.& Parts
497,62 Pts DJ STOXX -0,37%
STOXX Europe 600 Banks
368,43 Pts DJ STOXX -1,71%
STXE6O&G EUR P
433,40 Pts DJ STOXX +0,80%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank