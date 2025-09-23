Royaume-Uni: Huw Pill (BoE) se dit plus à l'aise avec les perspectives d'inflation

Huw Pill de la Banque d'Angleterre, après une interview avec Reuters à Londres, Royaume-Uni

Le chef économiste de la Banque d'Angleterre (BoE), Huw Pill, s'est dit mardi davantage à l'aise concernant les perspectives de pressions sur les prix en Grande-Bretagne qu'il ne l'était en début d'année.

Huw Pill figure parmi les membres du MPC, le comité de politique monétaire de la BoE, à être particulièrement préoccupés par une résurgence de l'inflation.

"C'est toujours une question d'équilibre des risques. Et vous savez, j'ai toujours été d'avis que la balance des risques était peut-être plus inflationniste que désinflationniste", a-t-il déclaré lors d'une conférence organisée par le Pictet Research Institute.

"Je pense qu'avec le temps et la réévaluation des attentes des marchés, cette position est probablement en train de changer. Personnellement, je suis plus à l'aise aujourd'hui qu'il y a six, neuf ou douze mois", a-t-il poursuivi.

La Banque d'Angleterre (BoE) a maintenu la semaine dernière ses taux directeurs et a conservé sa prévision d'une inflation qui atteindrait un pic de 4,0% ce mois-ci et ne reviendrait que lentement vers l'objectif de 2% au deuxième trimestre 2027.

Les derniers chiffres des prix à la consommation en Grande-Bretagne montrent une inflation à 3,8% sur un an en août.

