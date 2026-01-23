Groenland : les militairs danois prêts au combat face à une éventuelle attaque américaine, selon un média

Des avions civils et militaires ont ensuite commencé à transporter soldats et équipements vers le Groenland, selon la radio DR.

Vue de Nuuk, au Groenland. (illustration) ( Ritzau Scanpix / MADS CLAUS RASMUSSEN )

Les militaires danois envoyés au Groenland ont reçu des munitions réelles et l'ordre d'être parés au combat dans l'éventualité d'une attaque américaine sur le territoire autonome, a assuré vendredi 23 janvier la radio-télévision publique DR .

Selon ce média, l'armée danoise a demandé la semaine dernière que les troupes envoyées au Groenland soient équipés de munitions réelles, évoquant la possibilité d' envoyer ultérieurement des forces et des moyens supplémentaires , si nécessaire. Des avions civils et militaires ont ensuite commencé à transporter soldats et équipements vers le Groenland, selon DR .

S'adressant aux journalistes vendredi, le ministre danois de la Défense, Troels Lund Poulsen, a refusé de commenter ces informations de presse.

"Sécurité nationale"

Après des semaines de déclarations agressives, Donald Trump a subitement annoncé mercredi à Davos "le cadre d'un futur accord" sur le Groenland, extrêmement vague, et levé ses menaces douanières autant que militaires.

Auparavant, Trump n'avait pas exclu le recours à la force , soutenant que les États-Unis avaient besoin du Groenland pour leur "sécurité nationale".

Le déploiement militaire danois s'inscrivait officiellement dans le cadre de l'exercice militaire Arctic Endurance dirigé par le Danemark que Copenhague a indiqué poursuivre "pendant une grande partie de l’année à venir".

À la suite des menaces américaines, huit pays européens ont envoyé plusieurs dizaines de soldats au Groenland. Certains sont repartis depuis, notamment un groupe d'environ 15 Allemands et quelques Suédois, tandis que d'autres continuent d’arriver.

DR a également fait état d'un large soutien politique, tant de la part du gouvernement danois que de l'opposition, pour engager le combat en cas d'attaque américaine.