Les actions d'Intel chutent, les problèmes de chaîne d'approvisionnement entravant le redressement de l'entreprise

Les actions d'Intel INTC.O ont plongé de 12 % vendredi après que la société a eu du mal à répondre à la forte demande d'intelligence artificielle pour les puces de centres de données en raison de contraintes d'approvisionnement, décevant ainsi les investisseurs qui avaient parié sur son redressement.

Après des années passées en marge du boom de l'intelligence artificielle qui a fait de Nvidia NVDA.O l'entreprise la plus valorisée au monde, Intel bénéficie enfin d'une hausse de la demande pour ses puces de serveur traditionnelles qui sont utilisées avec les processeurs d'intelligence artificielle dans les centres de données.

Cela et les investissements très médiatisés du gouvernement américain, de SoftBank 9984.T et de Nvidia ont ravivé l'intérêt des investisseurs. L'action d'Intel a dépassé la plupart des entreprises de semi-conducteurs l'année dernière avec un gain de 84 % et a prolongé son rallye en 2026, en hausse de 47 % en janvier jusqu'à présent.

Mais l'entreprise a été prise au dépourvu par l'explosion de la demande et n'arrive pas à suivre le rythme, même si ses usines tournent à plein régime. Elle a également averti qu'une hausse des prix des puces mémoire pourrait freiner les ventes sur le marché des PC, où ses nouvelles puces "Panther Lake" devraient permettre un retour en force après des années de perte de parts de marché au profit d'AMD AMD.O .

La flambée des puces mémoire, stimulée par la demande croissante en matière d'intelligence artificielle, devrait également peser sur les perspectives des entreprises d'électronique grand public. Mais le directeur financier d'Intel, David Zinsner, a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'offre de mémoire disponible s'améliore au deuxième trimestre, après avoir atteint ses niveaux les plus bas au premier trimestre.

Les pertes de vendredi font suite à des prévisions de bénéfices et de revenus trimestriels inférieures aux estimations. La baisse effacera environ 31 milliards de dollars de la valeur boursière d'Intel, si les mouvements de pré-marché se maintiennent.

"Le cycle des serveurs semble réel, mais la société semble l'avoir terriblement mal évalué,son empreinte de capacité ayant été massivement prise au dépourvu", ont déclaré les analystes de Bernstein.

La société est confrontée à un retard dans la modification du type de semi-conducteurs qu'elle fabrique, ce qui entraverait ses efforts pour augmenter la production de processeurs pour centres de données , plus rentables.

Les investisseurs examinent de près le redressement d'Intel sous la direction du directeur général Lip-Bu Tan, qui s'est concentré sur la réduction des coûts et l'élimination des niveaux de gestion tout en se faisant le champion d'une nouvelle feuille de route pour les produits.

"Le marché des serveurs semble meilleur dans l'ensemble, mais la part d'Intel dans le Cloud est beaucoup plus faible que celle d'AMD et l'entreprise est toujours confrontée à des problèmes de produits", ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note.