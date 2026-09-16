(Actualisé avec contrats a terme, cours en avant-Bourse, McCormick et Starbucks)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,31% pour le Dow Jones .DJI , de 0,27% pour le Standard & Poor's-500

.SPX et de 0,51% pour le Nasdaq .IXIC :

* INTEL INTC.O - Le groupe sud-coréen SK Hynix 000660.KS est en pourparlers avec Intel au sujet d'un accord qui lui permettrait de fabriquer des puces mémoire sur le sol américain pour la première fois, ont déclaré à Reuters trois personnes au fait des discussions.

L'action Intel prend 3,4% dans les échanges en avant-Bourse.

* JP MORGAN JPM.N prévoit une forte croissance des commissions de banque d'investissement et des revenus issus du trading au troisième trimestre, a déclaré mardi le coprésident Doug Petno lors d'une conférence destinée aux investisseurs.

* SECTEUR DE L'IA - Mark Zuckerberg, le directeur général de META META.O , a déclaré mardi que la concurrence et la responsabilité constituaient des raisons suffisantes pour que les entreprises d'IA agissent chacune de leur côté en matière de sécurité. Ces propos semblent aller à l'encontre des appels lancés par les dirigeants des principaux acteurs du secteur en faveur d'un ralentissement coordonné du rythme du développement de l'IA.

Par ailleurs, OpenAI a récemment mené des discussions avec de grands investisseurs au sujet d'une nouvelle levée de fonds qui porterait la valorisation du créateur de ChatGPT à environ 1.200 milliards de dollars, a rapporté mardi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, a déclaré samedi que l'entreprise ne ferait pas son entrée en Bourse en 2026, invoquant des préoccupations liées à la sécurité.

* META META.O prévoit de commercialiser cet automne une paire de lunettes intelligentes sans caméra, alors que ces produits font l'objet d'une surveillance accrue en raison de leurs capacités d'enregistrement, a rapporté mardi The Information, citant des sources proches du dossier.

* MCCORMICK MKC.N - L'autorité britannique de la concurrence a ouvert mercredi une enquête sur la fusion entre la branche agroalimentaire d'Unilever ULVR.L et le spécialiste américain des épices, afin de déterminer si cette opération est susceptible de restreindre la concurrence au Royaume-Uni.

* STARBUCKS SBUX.O envisage de céder une participation majoritaire dans ses activités japonaises dans le cadre d'une opération potentielle qui pourrait valoriser le plus grand marché international géré en propre par la chaîne de cafés à environ 3 milliards de dollars (2,60 milliards d'euros), ont déclaré deux personnes proches du dossier.

* LEGEND BIOTECH LEGN.O a nommé mardi Ingrid Zhang, une cadre ayant une longue carrière chez Novartis NOVN.S , au poste de directrice générale, misant ainsi sur une experte chevronnée du secteur pour mener son expansion au-delà de Carvykti, son traitement anticancéreux à succès.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)

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