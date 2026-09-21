(Actualisé Eli Lilly)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,78% pour le Dow Jones .DJI , de 0,69% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,06% pour le Nasdaq .IXIC :

* PARAMOUNT PSKY.O et le procureur général de Californie ont discuté d'une série de concessions dans le cadre de négociations avancées en vue d'un accord, notamment un investissement de 1,5 milliard de dollars dans la production cinématographique dans cet État, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des sources au fait des négociations.

L'action en justice intentée par la Californie et 11 autres États constitue l'un des derniers obstacles au projet d'acquisition de Warner Bros Discovery WBD.O par Paramount, d'un montant de 110 milliards de dollars.

En avant-Bourse, l'action Paramount avance de 6,3% tandis que le titre Warner Bros Discovery gagne 7,6%.

* ACCENTURE ACN.N - Le laboratoire d'IA Anthropic a annoncé vendredi qu'il s'associerait au groupe américain de conseil et de services technologiques pour procéder à une évaluation indépendante de ses modèles d'IA de pointe. Les deux entreprises s'engagent chacune à investir au moins 1 milliard de dollars au cours des cinq prochaines années afin de renforcer leurs capacités pour mener à bien ce projet.

L'action progresse de 6,2% en pré-ouverture.

Les inquiétudes concernant les problèmes de sécurité liés à l'IA semblent s'être quelque peu dissipées, et les fabricants de puces tels qu'INTEL INTC.O ou MARVELL MRVL.O sont indiqués sur de gains et 5,4% et 2,6% en avant-Bourse. META META.O prend 2,4% et DELL DELL.N 2,7%.

* TESLA TSLA.O - Le procès intenté par le California Civil Rights Department (CRD), une agence de l'Etat de Californie, accusant le constructeur de véhicules électriques de tolérer une discrimination raciale généralisée dans son usine d'assemblage de Fremont doit s'ouvrir lundi.

* ALPHABET GOOGL.O - Le modèle d'IA Gemini de Google s'est connecté à Internet et a piraté d'autres entreprises lors d'un test visant à évaluer ses capacités en matière de cybersécurité. Il s'agit du premier cas connu où les systèmes d'IA de l'entreprise ont commis un tel acte de manière autonome.

La Commission irlandaise de protection des données (DPC) a par ailleurs infligé à Google une amende de 403 millions d'euros, à l'issue d'une enquête sur son traitement des données de localisation des utilisateurs, a-t-elle annoncé lundi.

Le régulateur irlandais agit comme principal régulateur de Google au niveau européen car le siège du groupe pour l'Europe est basé à Dublin.

* SECTEUR DES CRYPTO-ACTIFS - COINBASE COIN.O gagne 4,6% et STRATEGY MSTR.O DE 6,8% en avant-Bourse, portées par la hausse du bitcoin BTC= , qui a atteint son plus haut niveau depuis plus de sept mois à 85.117,89 dollars.

* ELI LILLY LLY.N - Novo Nordisk NOVOb.CO , principal concurrent du laboratoire américain, a annoncé lundi avoir pour objectif de lancer plus de cinq médicaments phares d'ici 2030 à l'occasion d'un "Capital Markets Day" organisé à Londres.

* META META.O - Les réseaux sociaux Facebook et Instagram ont repris leur fonctionnement après une brève panne qui a perturbé le service pour des milliers d'utilisateurs aux États-Unis dimanche, selon le site web de suivi des pannes Downdetector.com.

* STARBUCKS SBUX.O - La chaîne américaine de cafés a signé un accord visant à implanter un centre de compétences mondial (GCC) dans la ville de Chennai, dans le sud de l'Inde, et à recruter environ 800 professionnels de la technologie, a annoncé lundi le gouvernement de l'État du Tamil Nadu.

(Rédigé par Coralie Lamarque)

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