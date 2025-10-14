(Actualisé avec Oracle, AMD, secteur des terres rares, entreprises chinoises cotées en Chine, Albertsons Polaris, BioCryst Pharmaceuticals, Boeing, cours en avant-Bourse et contrats à terme)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,88% pour le Dow Jones .DJI , de 1,04% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 1,29% pour le Nasdaq.

* JPMORGAN CHASE JPM.N - Le bénéfice de la première banque américaine a augmenté au troisième trimestre, tiré par des opérations de fusions-acquisitions et des introductions en Bourse (IPO) qui ont dopé la division banque d'investissement, ainsi que par une solide performance dans le trading. L'action gagne 0,5% en avant-Bourse.

* WELLS FARGO WFC.N - Le bénéfice net du groupe a augmenté au troisième trimestre, à 5,59 milliards de dollars, soit 1,66 dollar par action, grâce à la hausse des revenus d'intérêts. L'action progresse de 2,7% en avant-Bourse.

* GOLDMAN SACHS GS.N a fait état mardi d'un bénéfice en hausse de 37% au troisième trimestre, ses banquiers d'investissement ayant perçu des honoraires de conseil plus élevés et les traders ayant capitalisé sur les marchés actifs. L'action recule de 1,5% en avant-Bourse.

* CITIGROUP C.N a fait état mardi d'un bénéfice en hausse de 16% au troisième trimestre, toutes ses divisions ayant enregistré des revenus records grâce à la reprise de l'activité. L'action prend environ 1% en avant-Bourse.

* BLACKROCK BLK.N a publié mardi un bénéfice en hausse au titre du troisième trimestre, à la faveur du rallye des marchés financiers qui a permis d'accroître les revenus tirés des commissions et porté les actifs sous gestion du groupe à un niveau record, à 13,46 milliards de dollars. L'action gagne 1% en avant-Bourse.

* ORACLE ORCL.N , AMD AMD.O - Oracle offrira des services cloud utilisant les prochaines puces d'IA MI450 d'Advanced Micro Devices (AMD) AMD.O , ont déclaré mardi les deux groupes technologiques américains qui s'efforcent de répondre à l'essor de la demande d'infrastructures capables de faire fonctionner des outils tels que ChatGPT. L'action AMD prend plus de 3% en avant-Bourse, tandis qu'Oracle cède environ 1%.

* BOEING BA.N

a déclaré

mardi avoir obtenu environ 2,7 milliards de dollars dans le cadre d'une série de contrats pluriannuels visant à fournir des composants de guidage supplémentaires pour les missiles intercepteurs Patriot.

* JOHNSON & JOHNSON JNJ.N avance de 1,5% en avant-Bourse à la faveur du relèvement par le groupe de sa prévision de chiffre d'affaires pour cette année, dans une fourchette désormais de 93,5 milliards de dollars à 93,9 milliards, contre 93,4 milliards attendus par les analystes.

* DOMINO'S PIZZA DPZ.O a publié mardi un bénéfice et un chiffre d'affaires à magasins comparables aux Etats-Unis supérieurs aux estimations au troisième trimestre, grâce à des promotions et à de nouvelles offres de menus, à un moment où les consommateurs ajustent leurs budgets dans un contexte d'incertitude économique. L'action prend environ 5% en avant-Bourse.

* DROITS DE DOUANE - Les Etats-Unis et la Chine imposent réciproquement dès ce mardi des taxes portuaires supplémentaires aux entreprises de fret maritime qui livrent un éventail de produits, allant des jouets au pétrole brut, une mesure qui élargit la guerre commerciale entre les deux plus grandes puissances économiques.

* SECTEUR PÉTROLIER - En avant-Bourse OCCIDENTAL PETROLEUM

OXY.N recule de 1,3%, APA CORP APA.O de 1,8% et DEVON ENERGY

DVN.N de 1,6% avec le repli des cours du brut en raison de l'incertitude entourant les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, tandis que l'Agence internationale de l'énergie (AIE) s'attend une augmentation de l'offre mondiale de pétrole cette année et en 2026.

* SECTEUR DES TERRES RARES - Les sociétés minières américaines spécialisées dans les terres rares devraient poursuivre leurs gains mardi à l'ouverture, alors que les analystes s'attendent à ce que les États-Unis redoublent d'efforts pour réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine dans un contexte de craintes commerciales.

CRITICAL METALS CRML.O prend 37,4% en avant-Bourse, USA RARE EARTH USAR.O 8,3% et MP MATERIALS MP.N 5,8%.

* GROUPES CHINOIS COTÉS AUX ÉTATS-UNIS - Les actions des entreprises chinoises cotées aux États-Unis ALIBABA BABA.N , JD.COM JD.O et PDD HOLDINGS PDD.O reculent d'entre 2,3% et 3,7% dans les échanges en avant-Bourse, touchées par la guerre commerciale entre Washington et Pékin.

* GENERAL MOTORS GM.N (GM) va enregistrer une charge de 1,6 milliard de dollars (1,38 milliard d'euros) au troisième trimestre liée à la réorientation de ses projets de véhicules électriques (VE) et à l'affaiblissement de la demande après l'expiration d'une subvention fédérale de 7.500 dollars sur les VE aux États-Unis, a déclaré le constructeur automobile américain mardi. L'action recule de 2,5% en avant-Bourse.

* HONEYWELL HON.O - L'équipementier a déclaré lundi prévoir des livraisons record de nouveaux avions d'affaires au cours de la prochaine décennie, signe d'une demande toujours vigoureuse en matière de transport aérien privé.

* ALPHABET GOOGL.O - Google, filiale d'Alphabet, a annoncé mardi qu'il allait investir 15 milliards de dollars (12,98 milliards d'euros) sur cinq ans pour créer un centre de données dédié à l'intelligence artificielle (IA) en Inde, son plus gros investissement jamais réalisé dans le pays.

* MICROSOFT MSFT.O fait face à un nouveau procès intenté par des consommateurs qui accusent le géant technologique d'avoir illégalement gonflé les prix de l'intelligence artificielle générative grâce à un accord secret avec OpenAI, le créateur de ChatGPT.

* BROADCOM AVGO.O perd mardi 1,9% en avant-Bourse après un bond de près de 10% lundi à la suite de l'annonce d'un partenariat avec OpenAI pour produire les premiers processeurs internes destinés à l'intelligence artificielle de la startup.

Le groupe lance par ailleurs mardi une nouvelle puce réseau, Thor Ultra, qui aidera les entreprises à construire des systèmes informatiques d'intelligence artificielle en reliant entre elles des centaines de milliers de puces qui traitent les données.

* ALBERTSONS ACI.N a relevé mardi ses prévisions annuelles de bénéfice et de chiffre d'affaires, grâce notamment à une demande stable pour les produits pharmaceutiques et à sa présence numérique croissante. La société a par ailleurs augmenté son programme de rachat d'actions de 750 millions de dollars. L'action avance de 6% en avant-Bourse.

* BIOCRYST PHARMACEUTICALS BCRX.O a annoncé mardi son intention d'acquérir ASTRIA THERAPEUTICS ATXS.O dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions évaluée à environ 700 millions de dollars, renforçant ainsi son portefeuille de produits destinés au traitement des maladies rares.

* POLARIS PII.N prend plus de 10% en avant-Bourse, le constructeur de véhicules motorisés ayant annoncé la scission de sa division Indian Motorcycle et publié des prévisions de bénéfice pour le troisième trimestre, alors que le marché s'attendait à une perte.

(Rédigé par Diana Mandia et Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)