Banques: Citigroup en nette hausse au 3T, dopée par les marchés financiers

( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La banque américaine Citigroup a publié mardi des résultats en nette hausse au troisième trimestre, portée - à l'instar de ses concurrentes - par le dynamisme des marchés financiers, en dépit des tensions commerciales mondiales.

De juillet à fin septembre, son chiffre d'affaires a atteint 22,1 milliards de dollars (+9% sur un an), indique-t-elle dans un communiqué. C'est plus qu'attendu par un consensus d'analystes interrogé par Bloomberg.

Le bénéfice net a grimpé de 16% à 3,8 milliards de dollars sur cette période, dopé par les revenus en hausse dans toutes les divisions, et le coût du crédit plus bas. Rapporté par action - donnée favorisée par les marchés -, il s'établit à 1,86 dollar, légèrement supérieur aux attentes des analystes.

En excluant une dépréciation exceptionnelle de 726 millions de dollars liée à la vente de 25% des parts de sa filiale Banamex au Mexique, le bénéfice atteint quasiment 4,5 milliards, indique la banque.

"Chaque division a enregistré des revenus record au troisième trimestre, des rendements améliorés", s'est félicité la patronne de Citi, Jane Fraser, citée dans le communiqué.

"Ce que nous avons accompli ces dernières années – notre transformation, notre stratégie renouvelée, notre simplification – a placé Citi dans une position matériellement différente en termes de capacité à concurrencer" les autres banques, a-t-elle souligné.

Au troisième trimestre, l'activité de marchés de Citi a vu ses revenus bondir de 15% sur un an à 5,6 milliards de dollars, portée en particulier par les marchés actions très dynamiques ainsi que par les produits de "fixed income" (matières premières, devises et obligations).

La banque d'affaires et d'investissements a aussi vu son chiffre d'affaires fortement progresser (+34% à 2,1 milliards de dollars), soutenue par l'augmentation des prêts aux entreprises.

La banque aux particuliers (USPB) a également enregistré une hausse des revenus (+7% à 5,3 milliards), portée par la croissance dans les cartes de crédit et la banque de détail.

L'action du groupe grignotait 0,8% dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de la Bourse de New York aux alentours de 13H00 GMT.