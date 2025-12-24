(Actualisé avec Tesla, contrats à terme)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,05% pour le Dow Jones .DJI , de 0,08% pour le Standard & Poor's-500

.SPX et de 0,07% pour le Nasdaq .IXIC :

* TESLA TSLA.O - L'autorité américaine chargée de la sécurité automobile a déclaré mercredi avoir ouvert une enquête sur les Model 3 du groupe américain, craignant que les commandes d'ouverture d'urgence des portes ne soient pas facilement accessibles ou clairement identifiables en cas d'urgence.

* NIKE NKE.N prend environ 2% en avant-Bourse alors que Tim Cook, le directeur général d'Apple, a acheté pour près de 3 millions de dollars d'actions de l'équipementier sportif, selon un document réglementaire publié mardi.

* DYNAVAX DVAX.O - Le fabricant américain de vaccins avance de 37,6% en avant-Bourse après que le groupe français Sanofi SASY.PA a annoncé mercredi son intention d'acheter la société pour une valeur totale en actions d'environ 2,2 milliards de dollars (1,86 milliard d'euros).

* BOEING BA.N a remporté une commande de 2 milliards de dollars dans le cadre du programme de remplacement des moteurs commerciaux du bombardier B-52, a annoncé mardi le Pentagone.

* ELI LILLY LLY.N - Les autorités sanitaires américaines ont dévoilé mardi soir un nouveau programme visant à faciliter la prise en charge des analogues du GLP-1 destinés à la perte de poids et au traitement du diabète via Medicaid et Medicare Part D, à la suite d'un accord de réduction des prix conclu par l'administration de Donald Trump.

* APPLE AAPL.O , ALPHABET GOOGL.O - Un juge fédéral du Texas a empêché mardi l'État du Texas d'appliquer une nouvelle loi visant à protéger les enfants en obligeant les boutiques d'applications et les développeurs à vérifier l'âge des utilisateurs, ce qui constitue une victoire pour les entreprises technologiques américaines.

