USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 12:54

(Actualisé avec Tesla, contrats à terme)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,05% pour le Dow Jones .DJI , de 0,08% pour le Standard & Poor's-500

.SPX et de 0,07% pour le Nasdaq .IXIC :

* TESLA TSLA.O - L'autorité américaine chargée de la sécurité automobile a déclaré mercredi avoir ouvert une enquête sur les Model 3 du groupe américain, craignant que les commandes d'ouverture d'urgence des portes ne soient pas facilement accessibles ou clairement identifiables en cas d'urgence.

* NIKE NKE.N prend environ 2% en avant-Bourse alors que Tim Cook, le directeur général d'Apple, a acheté pour près de 3 millions de dollars d'actions de l'équipementier sportif, selon un document réglementaire publié mardi.

* DYNAVAX DVAX.O - Le fabricant américain de vaccins avance de 37,6% en avant-Bourse après que le groupe français Sanofi SASY.PA a annoncé mercredi son intention d'acheter la société pour une valeur totale en actions d'environ 2,2 milliards de dollars (1,86 milliard d'euros).

* BOEING BA.N a remporté une commande de 2 milliards de dollars dans le cadre du programme de remplacement des moteurs commerciaux du bombardier B-52, a annoncé mardi le Pentagone.

* ELI LILLY LLY.N - Les autorités sanitaires américaines ont dévoilé mardi soir un nouveau programme visant à faciliter la prise en charge des analogues du GLP-1 destinés à la perte de poids et au traitement du diabète via Medicaid et Medicare Part D, à la suite d'un accord de réduction des prix conclu par l'administration de Donald Trump.

* APPLE AAPL.O , ALPHABET GOOGL.O - Un juge fédéral du Texas a empêché mardi l'État du Texas d'appliquer une nouvelle loi visant à protéger les enfants en obligeant les boutiques d'applications et les développeurs à vérifier l'âge des utilisateurs, ce qui constitue une victoire pour les entreprises technologiques américaines.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Kate Entringer)

Véhicules électriques

Valeurs associées

ALPHABET-A
314,3500 USD NASDAQ +1,48%
APPLE
272,3600 USD NASDAQ +0,51%
BOEING CO
216,840 USD NYSE +0,03%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 442,41 Pts Index Ex +0,16%
DYNAVAX TECH
11,1350 USD NASDAQ -0,22%
ELI LILLY & CO
1 071,390 USD NYSE -0,44%
NASDAQ Composite
23 561,84 Pts Index Ex +0,57%
NIKE -B-
57,340 USD NYSE +0,23%
S&P 500 INDEX
6 909,79 Pts CBOE +0,46%
SANOFI
81,820 EUR Euronext Paris -0,49%
TESLA
485,5600 USD NASDAQ -0,65%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

