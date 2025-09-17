(Actualisé avec mineurs d'or, cours en avant-Bourse de General Mills, Workday)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour le Dow Jones .DJI , et une légère baisse pour le Standard & Poor's 500

.SPX (-0,05%) et pour le Nasdaq (-0,05%).

* GENERAL MILLS GIS.N a publié mercredi un chiffre d'affaires au premier trimestre supérieur aux estimations, mais a maintenu ses prévisions annuelles, soit une baisse du bénéfice ajusté et des ventes nettes organiques pour l'année. Le titre perd environ 1% avant la cloche.

* NVIDIA NVDA.O recule de 1% en avant-Bourse après que le Financial Times a rapporté que l'Administration chinoise du cyberespace (CAC) avait ordonné aux plus grandes entreprises technologiques du pays de cesser d'acheter toutes les puces du géant américain de l'intelligence artificielle.

* Les MINEURS D'OR reculent en avant-Bourse, plombés par la baisse des cours des métaux précieux, le raffermissement du dollar pesant sur les prix avant la décision de politique monétaire de la Fed prévue plus tard dans la journée. NEWMONT

NEM.N , BARRICK MINING ABX.TO , B.N , GOLD FIELDS GFI.N , HARMONY GOLD HMY.N et ANGLOGOLD ASHANTI AU.N perdent entre 1,5% et 3%.

* WORKDAY WDAY.O - L'investisseur activiste Elliott Management a déclaré mardi avoir pris une participation de plus de 2 milliards de dollars dans le fournisseur de logiciels de ressources humaines, tout en exprimant son soutien à la direction de l'entreprise. L'action prend près de 10% en avant-Bourse.

* NEW FORTRESS ENERGY NFE.O s'envole de 48% en avant-Bourse après avoir annoncé un accord pour fournir du gaz naturel liquéfié au gouvernement portoricain.

* CHEVRON CVX.N - Les négociants en matières premières Vitol et Glencore GLEN.L devraient faire des offres formelles pour acquérir la participation de 50% de dans la deuxième plus grande raffinerie de Singapour, ont déclaré à Reuters cinq sources proches du dossier.

* ELI LILLY LLY.N - Le comprimé expérimental GLP-1 a aidé les patients à perdre environ 12% de leur poids, avec la perte de poids se stabilisant pour la plupart des patients au cours de l'essai de 72 semaines, selon les résultats complets de l'étude présentés mardi lors d'un congrès médical.

Le président international du laboratoire a en outre déclaré mercredi qu'il était trop tôt pour supposer que la société utiliserait la nouvelle procédure d'examen accéléré de l'agence américaine du médicament (FDA) pour son comprimé expérimental amaigrissant, l'orforglipron.

Berenberg a par ailleurs abaissé sa recommandation sur la valeur à "conserver" contre "acheter".

* TESLA TSLA.O a conclu des accords confidentiels pour régler deux procès liés à des décès survenus lors de deux accidents distincts en Californie en 2019 impliquant son logiciel d'aide à la conduite Autopilot, selon des documents judiciaires.

* FEDEX FDX.N - Evercore ISI abaisse sa recommandation à "en ligne" contre "surperformance".

* MERCK MRK.N - Berenberg a abaissé sa recommandation sur la valeur à "conserver" contre "acheter".

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)