Royaume-Uni : avec la démission de Keir Starmer, le 10, Downing Street aura eu six Premier ministres en dix ans

Le dirigeant de 63 ans résistait depuis des mois aux appels à démissionner.

Keir Starmer à Londres, au Royaume-Uni, le 22 juin 2026. ( AFP / HENRY NICHOLLS )

Clap de fin pour Keir Starmer après un peu moins de deux ans au 10, Downing Street. Le Travailliste a été emporté par la fronde du quart des députés de son parti. Avec son départ annoncé , l'instabilité politique se poursuit au Royaume-Uni, qui a changé six fois de Premier ministre ces dix dernières années.

• David Cameron, 24 juin 2016

Au lendemain du référendum en faveur du Brexit, le Premier ministre conservateur David Cameron, qui avait décidé d'organiser le vote mais était partisan de rester dans l'Union européenne, annonce sa démission, mettant fin à une relative période de stabilité. Il était devenu chef du gouvernement en mai 2010.

• Theresa May, 24 mai 2019

Après avoir échoué par trois fois à faire adopter par les députés son projet d'accord négocié avec l'Union européenne, Theresa May annonce sa démission, effective le 7 juin, en exprimant "un profond regret de ne pas avoir été capable de mettre en œuvre le Brexit".

• Boris Johnson, 7 juillet 2022

Affaibli par une série de scandales, dont le "Partygate", des fêtes organisées à Downing Street durant la pandémie de Covid-19, l'excentrique Boris Johnson est contraint de jeter l'éponge après une vague de départs au sein de son gouvernement.

• Liz Truss, 20 octobre 2022

Acculée, Liz Truss se résigne à démissionner après seulement 49 jours au pouvoir . Une brièveté record pour un Premier ministre britannique. La dirigeante conservatrice avait provoqué une crise politique et financière avec son programme économique radical (d'importantes baisses d'impôts non financées).

• Rishi Sunak, 5 juillet 2024

Rishi Sunak est poussé hors de Downing Street après l'échec historique des Tories aux élections législatives , qui mettent fin à 14 années de gouvernements conservateurs. Cet ex-banquier d'affaires était parvenu à ramener un peu de stabilité après le chaos de sa prédécesseure mais n'a pas convaincu les électeurs, pressés de donner leur chance aux travaillistes.

• Keir Starmer, 22 juin 2026

La voix étranglée par l'émotion, le travailliste Keir Starmer, affaibli depuis plusieurs mois, annonce sa démission, moins de deux ans après son arrivée à Downing Street qui a marqué le retour du Labour au pouvoir. L'élection jeudi au Parlement de son rival au sein du Labour, Andy Burnham, l'avait placé dans une position intenable.