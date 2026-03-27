Wall Street ouvre en baisse, scepticisme quant à une accalmie au Moyen-Orient

Un panneau indiquant Wall Street est visible à l'extérieur de la Bourse de New York (NYSE) à New York

La Bourse de New York a ‌ouvert en baisse vendredi, le conflit au Moyen-Orient continuant de peser sur la confiance ​des investisseurs près d'un mois après le début de l'opération israélo-américaine contre l'Iran.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 281,83 points, soit 0,61%, à 45.678,28 points et le Standard & Poor's ​500, plus large, recule de 0,48% à 6.445,84 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,61%, soit 130,71 points, à 21.277,37 ​points.

Le président américain Donald Trump a reporté pour ⁠la deuxième fois cette semaine sa menace de détruire les centrales énergétiques iraniennes, ‌mais ce nouveau délai ne semble pas avoir suffi à rassurer les marchés, les prix du pétrole restant en hausse et le scepticisme ​régnant quant à un accord ‌susceptible de mettre fin à la guerre.

Les déclarations d'un responsable iranien ⁠de haut rang, qui a affirmé jeudi que la proposition américaine de sortie du conflit n'offrait aucune perspective de négociation, soulignent en outre les difficultés à progresser vers la ⁠paix dans la ‌région, près d'un mois après le début du conflit.

"Il semble évident qu'aucune ⁠des deux parties n'est près d'accepter les conditions de paix de l'autre ; pour ‌l'instant, la guerre se poursuit donc", dit David Morrison, analyste chez Trade ⁠Nation.

Les tensions géopolitiques ont entraîné une semaine marquée par la volatilité ⁠sur les marchés d'actions, ‌et le Nasdaq Composite, a enregistré jeudi une baisse de 10,7% depuis son pic de ​clôture d'octobre dernier, confirmant qu'il se trouvait ‌depuis lors en correction.

Selon le FedWatch Group du CME, les opérateurs n'anticipent aucun assouplissement de la part de ​la Réserve fédérale américaine (Fed) cette année, alors qu'ils tablaient sur deux baisses avant le début du conflit.

Aux valeurs, l'opérateur de croisières Carnival Corp recule d'environ 3% ⁠dans les premiers échanges, l'opérateur de croisières ayant revu à la baisse vendredi sa prévision de bénéfice annuel, les hausses des coûts du carburant pesant sur les marges.

Unity Software bondit de 15%, le développeur de jeux vidéo ayant fait état d'un chiffre d'affaires préliminaire pour le premier trimestre supérieur aux estimations des analystes.

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(Rédigé par Diana Mandiá)