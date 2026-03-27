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Le médicament de Lilly contre l'eczéma montre une réponse durable à long terme dans une étude de stade avancé
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 14:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Eli Lilly LLY.N a déclaré vendredi que son médicament contre l'eczéma a montré des résultats durables dans une étude post-commercialisation tardive, comme le soulagement des démangeaisons persistantes pendant une période allant jusqu'à quatre ans chez les patients souffrant de cette affection cutanée.

Voici plus de détails:

* Une injection mensuelle du médicament Ebglyss - approuvé aux États-Unis en 2024 - a montré une réponse durable chez les patients atteints de dermatite atopique modérée à sévère, qui provoque des démangeaisons intenses.

* Le traitement injectable est approuvé pour les adultes et les enfants de 12 ans et plus souffrant d'eczéma modéré à sévère qui ne peuvent pas utiliser de traitements topiques.

* Dans l'étude, la majorité des patients ont obtenu une quasi-clairance cutanée et un soulagement des démangeaisons avec un traitement continu allant jusqu'à quatre ans, a déclaré Lilly.

* La sécurité d'Ebglyss au cours de la première année de l'étude était conforme à son profil connu, quelle que soit la fréquence d'administration, et aucun nouveau problème de sécurité n'a été observé, a déclaré la société.

* L'étude se poursuivra pour une année supplémentaire de traitement.

* L'année dernière, Lilly a publié les résultats d'un autre essai montrant qu'Ebglyss fournissait une réponse durable lorsqu'il était administré toutes les quatre ou huit semaines. Le fabricant a indiqué qu'il avait soumis ces données à la Food and Drug Administration américaine en vue d'une éventuelle mise à jour de l'étiquetage.

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ELI LILLY & CO
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