USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 13:10

(Actualisé avec Tesla, Mirion Technologies ; futurs à jour)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,04% pour le Dow Jones .DJI contre une hausse de 0,20% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,48% pour le Nasdaq .IXIC :

* BROADCOM AVGO.O prend plus de 7% en pré-ouverture avec ses perspectives optimistes liées à l'intelligence artificielle et l'engagement de son dirigeant Hock Tan à rester en poste pendant 5 années supplémentaires.

OpenAI devrait par ailleurs produire sa première puce d'intelligence artificielle avec le géant américain des semi-conducteurs, a rapporté jeudi le Financial Times.

* TESLA TSLA.O - Le conseil d'administration de la société américaine a proposé un nouveau plan de rémunération, sous réserve de la réalisation de certains objectifs, d'une valeur d'environ 1.000 milliards de dollars pour Elon Musk.

Le titre gagne 2% en pré-ouverture.

* CADENCE DESIGN CDNS.O a annoncé jeudi qu'il allait racheter l'activité de conception et d'ingénierie de la société suédoise Hexagon AB HEXAb.ST pour 2,7 milliards d'euros.

* STARBUCKS SBUX.O - La majorité des acheteurs potentiels lorgnant une partie des activités chinoises de l'entreprise américaine a déposé des offres valorisant ces activités à 5 milliards de dollars, ont déclaré deux sources proches du dossier à Reuters.

* GUIDEWIRE SOFTWARE GWRE.N prend 13% en pré-ouverture, la société ayant fait état de résultats supérieurs aux attentes au titre de son quatrième trimestre.

* Mirion Technologies MIR.N prend 5,8% en pré-ouverture, le fournisseur de systèmes de détection des radiations s'apprête à rejoindre l'indice S&P SmallCap 600 .SPCY la semaine prochaine.

* COPART CPRT.O a fait état jeudi de bénéfices supérieurs aux attentes des analystes au titre de son quatrième trimestre.

* LULULEMON ATHLETICA LULU.O perd plus de 17% en pré-ouverture après que le fabricant de vêtements de sport a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice et de ventes pour 2025.

(Rédigé par Bertrand De Meyer, édité par Augustin Turpin)

