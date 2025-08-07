 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 732,55
+1,28%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 13:05

(Actualisé avec futurs sur indices ; Eli Lilly)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,56% pour le Dow Jones .DJI , de 0,69% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,9% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DES EXPORTATIONS - Des droits de douane allant de 10% à 50% entrent en vigueur en principe ce jeudi à 12h01 (04h01 GMT) sur les produits en provenance de dizaines de partenaires commerciaux des Etats-Unis, comme décidé par Donald Trump, qui a fait le pari de parvenir à réduire les déficits commerciaux du pays sans engendrer de perturbations majeures dans les chaînes d'approvisionnement ni alimenter l'inflation.

* SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS - Les Etats-Unis vont imposer des droits de douane d'environ 100% sur les semi-conducteurs importés, a déclaré mercredi soir Donald Trump, précisant que ces taxes ne s'appliqueraient pas aux entreprises s'étant engagées à produire aux Etats-Unis ou prévoyant de le faire.

* APPLE AAPL.O , qui a pris mercredi 5,1% à Wall Street après l'annonce d'un investissement supplémentaire de 100 milliards de dollars aux Etats-Unis, monte encore jeudi, de 1,6% en avant-Bourse, en réaction à un apaisement des craintes de l'impact des droits de douane sur le groupe. Dans le cadre du développement de l'industrie américaine, Apple a notamment précisé que Samsung Electronics 005930.KS lui fournirait des puces depuis son usine de production d'Austin, au Texas, y compris pour l'iPhone.

* ELI LILLY LLY.N a relevé jeudi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, misant sur la forte demande pour son médicament amaigrissant à succès, Zepbound, alors qu'elle cible de nouveaux marchés et cherche à conquérir des parts de marché supplémentaires au Wegovy de Novo Nordisk

NOVOb.CO .

Le groupe a déclaré jeudi que son comprimé expérimental GLP-1 avait aidé les patients à perdre 12,4% de leur poids corporel après 72 semaines dans le cadre d'une étude de phase avancée, soit moins que les résultats des essais précédents pour le traitement injectable contre l'obésité Wegovy de Novo Nordisk. Le titre chute de près de 11% en avant-Bourse.

* CORNING GLW.N avance de 3,2% en avant-Bourse après l'annonce d'un partenariat avec Apple en vertu duquel le fabricant de verre spécialisé s'engage à dédier l'ensemble de ses sites de Harrodsburg, dans le Kentucky, à la production de verres pour le géant américain de l'électronique.

* AIRBNB ABNB.O plonge de 6,1% en avant-Bourse. Le spécialiste de la location de courte durée a annoncé mercredi soir anticiper un ralentissement de sa croissance pour le reste de l'année en raison de données comparables défavorables par rapport à l'an dernier où il avait bénéficié de solides réservations en Asie et en Amérique latine, ce qui avait considérablement dopé son bénéfice.

* LYFT LYFT.O chute de 6,2% en avant-Bourse après avoir publié un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre de 1,59 milliard de dollars, contre 1,61 milliard de dollars attendu par le consensus LSEG.

* ELF BEAUTY ELF.N - Le spécialiste du maquillage a annoncé mercredi s'attendre à une baisse de sa marge bénéficiaire d'exploitation au premier semestre de l'exercice 2026 en raison d'une hausse des droits de douane.

* DOORDASH DASH.O gagne 4,8% en avant-Bourse, la plateforme de livraison de repas ayant annoncé anticiper une valeur brute des marchandises au troisième trimestre comprise entre 24,2 et 24,7 milliards de dollars, un chiffre supérieur au consensus qui était de 23,73 milliards de dollars selon les données compilées par LSEG.

* DUOLINGO DUOL.O s'envole de 23,8% en avant-Bourse, le groupe d'apprentissage des langues en ligne ayant relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel après avoir dépassé les attentes au deuxième trimestre.

* FORTINET FTNT.O dévisse de 19,2% en avant-Bourse, le groupe de cybersécurité ayant annoncé mercredi soir anticiper un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours inférieur aux attentes, citant une baisse des dépenses des entreprises dans un contexte d'incertitude macroéconomique et de tensions commerciales dans le monde.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AIRBNB RG-A
130,5000 USD NASDAQ +0,42%
APPLE
213,2500 USD NASDAQ +5,09%
CORNING INC
64,000 USD NYSE +1,30%
DOORDASH RG-A
258,0800 USD NASDAQ +1,10%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
44 193,12 Pts Index Ex +0,18%
DUOLINGO RG-A
343,6100 USD NASDAQ +0,97%
ELF BEAUTY
110,500 USD NYSE +0,59%
ELI LILLY & CO
746,670 USD NYSE -2,49%
FORTINET
96,5800 USD NASDAQ +0,38%
LYFT RG-A
13,9900 USD NASDAQ -3,58%
NASDAQ Composite
21 169,42 Pts Index Ex +1,21%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
S&P 500 INDEX
6 345,06 Pts CBOE +0,73%
SAMSUNG ELECTRON
42,3300 USD OTCBB 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

