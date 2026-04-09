(Actualisé avec Chevron et CoreWeave)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,39% pour le Dow Jones .DJI , de 0,4% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,34% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR PÉTROLIER - Les prix du brut repartent à la hausse jeudi après leur forte chute de la veille, la trêve au Moyen-Orient ayant été rapidement fragilisée par les frappes aériennes israéliennes au Liban, ce qui sème le doute sur la reprise de la navigation dans le détroit stratégique d'Ormuz. Le Brent LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 se traitent autour de 98 dollars le baril.

CHEVRON CVX.N a par ailleurs annoncé jeudi que le bénéfice de son activité en amont devrait augmenter de 1,6 à 2,2 milliards de dollars au premier trimestre par rapport au quatrième trimestre 2025, grâce à la hausse des prix du pétrole et du gaz dans le contexte du conflit au Moyen-Orient.

* APPLIED DIGITAL APLD.O chute de 6,7% en avant-Bourse. La perte nette du groupe au troisième trimestre s'est creusée par rapport à l'année dernière en raison de l'augmentation des dépenses et d'une charge liée à son activité d'informatique dématérialisée ("cloud"), ce qui relègue au second plan le chiffre d'affaires trimestriel ressorti supérieur aux attentes.

* AMAZON AMZN.O a annoncé jeudi que le chiffre d'affaires lié à l'intelligence artificielle (IA) de son activité cloud, AWS, avait dépassé les 15 milliards de dollars (12,85 milliards d'euros) au premier trimestre 2026.

C'est la première fois que l'entreprise communique les bénéfices financiers directs générés par ses initiatives en matière d'IA.

* COREWEAVE CRWV.O a annoncé jeudi avoir signé un accord élargi visant à fournir à META META.O une capacité cloud d'une valeur de 21 milliards de dollars, alors que le géant des réseaux sociaux étend son infrastructure pour gérer des charges de travail d'IA de plus en plus complexes.

L'action CoreWeave grimpe de près de 8% en avant-Bourse.

* TESLA TSLA.O - Le constructeur de voitures développe un tout nouveau SUV électrique, plus petit et moins cher, ont déclaré à Reuters quatre personnes proches du dossier.

Le SUV serait un nouveau modèle et non une variante des modèles 3 ou Y actuels de Tesla, ont indiqué ces sources.

L'action Tesla progresse légèrement dans les échanges en avant-Bourse.

* CONSTELLATION BRANDS STZ.N - Le fabricant de la bière Corona a affiché mercredi une baisse moins importante que prévu de ses ventes au titre du quatrième trimestre, grâce à une demande stable pour ses marques de bière blonde mexicaines comme Pacifico et Victoria.

* WHITESTONE REIT WSR.N va être racheté par des fonds gérés par ARES MANAGEMENT ARES.N dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire qui valorise l'opérateur américain de centers commerciaux à environ 1,7 milliard de dollars, a-t-il annoncé jeudi.

L'action prend 11% en avant-Bourse.

* WALT DISNEY DIS.N prévoit de supprimer jusqu'à 1.000 emplois dans les semaines à venir, dont un grand nombre dans le service marketing, a rapporté le Wall Street Journal mercredi, citant des sources.

* FEDEX FDX.N et un syndicat représentant plus de 5.000 de ses pilotes ont conclu un accord de principe mercredi, ouvrant la voie à des augmentations de salaires après des années de négociations.

* AMERICAN AIRLINES AAL.O - L'Administration fédérale de l'aviation aux Etats-Unis a proposé mercredi une amende de 255.000 dollars à l'encontre de la compagnie aérienne, le transporteur étant accusé d'avoir enfreint les règles sur le dépistage de drogues et d'alcool chez ses employés.

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)