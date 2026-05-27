(Actualisé avec contrats à terme sur indices, GlobalFoundries, Hims & Hers, MGM Resorts International cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,40% pour le Dow Jones .DJI , de 0,37% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,65% pour le Nasdaq .IXIC :

* NVIDIA NVDA.O - Le directeur général Jensen Huang a déclaré mercredi que le fabricant de puces prévoyait d'investir environ 150 milliards de dollars par an à Taïwan, présentant l'île comme l'"épicentre" de la révolution de l'intelligence artificielle (IA) et prédisant qu'elle resterait longtemps le centre mondial de la production technologique.

"Il y a quatre ou cinq ans, Nvidia dépensait environ 10 à 15 milliards de dollars par an à Taïwan. Aujourd'hui, nous y dépensons 100 milliards de dollars, et nous allons passer à 150 milliards de dollars par an", a-t-il dit lors d'une cérémonie d'inauguration à Taipei du futur siège social à Taïwan de Nvidia, dont la capitalisation boursière est supérieure à 5.000 milliards de dollars.

* WARNER BROS.DISCOVERY WBD.O et PARAMOUNT PSKY.O - Les autorités américaines de régulation de la concurrence semblent prêtes à approuver le rachat pour 110 milliards de dollars de Warner Bros.Discovery par Paramount, après une réunion de deux heures au département de la Justice (DoJ), a rapporté mardi soir Semafor, citant des sources proches du dossier.

* APPLE AAPL.O et Google, filiale d'ALPHABET GOOGL.O , ont fait pression mardi soir pour modifier un projet de loi sur la sécurité en ligne actuellement examiné par le Parlement canadien, afin d'y inclure un contrôle judiciaire, les deux groupes y voyant un risque susceptible de porter atteinte au cryptage de leurs logiciels et appareils.

* GLOBALFOUNDRIES GFS.O chute de 6,6% en avant-Bourse en réaction à une information de l'agence Bloomberg selon laquelle l'actionnaire majoritaire du groupe, Mubadala Investment Company, cherche à lever 1,91 milliard de dollars via la vente d'un bloc d'actions.

* LULULEMON ATHLETICA LULU.O est sur le point de conclure un accord avec Chip Wilson qui donnerait au fondateur du fabricant de vêtements de sport la possibilité d'obtenir des sièges au conseil d'administration du groupe en échange de relations paisibles avec Heidi O'Neill, la future directrice générale du groupe, ont rapporté à Reuters des sources proches du dossier.

* ZSCALER ZS.O plonge de 18% de 21,5 en avant-Bourse. Le groupe a publié mardi un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre inférieur aux prévisions, signe d'une concurrence qui s'intensifie sur le marché de la cybersécurité alors que les entreprises revoient de près leurs dépenses en matière de produits de sécurité dans le "cloud" (informatique dématérialisée).

* FIREFLY AEROSPACE FLY.O grimpe de 7% en avant-Bourse après avoir été sélectionné par la Nasa dans le cadre de contrats destinés aux prochaines missions d'exploration lunaire. Cet accord prend le pas sur l'annonce par le spécialiste des technologies spatiales et de défense de la décision de son principal actionnaire de céder une partie de sa participation.

* HIMS & HERS HIMS.N prend 2,2% en avant-Bourse après qu'un membre du conseil d'administration du groupe, David Wells, a renforcé sa participation au capital dans un contexte de chute des cours.

* MGM RESORTS INTERNATIONAL MGM.N progresse de 4% en avant-Bourse, J.P. Morgan ayant relevé sa recommandation sur le groupe de "neutre" à "surpondérer", tandis que Truist Securities est passé de "conserver" à "acheter".

* FEDEX FDX.N - JP Morgan relève sa recommandation sur le groupe de "neutre" à "surpondérer".

* GE Aerospace GE.N - Seaport Research Partners entame le suivi de la valeur à "acheter".

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)