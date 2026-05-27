Abercrombie & Fitch dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La société Abercrombie & Fitch ANF.N a dépassé mercredi les prévisions de Wall Street concernant ses bénéfices du premier trimestre, grâce à une forte demande pour ses vêtements, alors même que les incertitudes macroéconomiques continuent de peser sur les dépenses discrétionnaires aux États-Unis.
La société a annoncé un bénéfice net ajusté par action de 1,47 dollar, supérieur aux prévisions de 1,28 dollar.
Le distributeur de vêtements a enregistré un chiffre d'affaires net de 1,1 milliard de dollars . Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 1,12 milliard de dollars.
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