Abercrombie & Fitch dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels

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La société Abercrombie & Fitch ANF.N a dépassé mercredi les prévisions de Wall Street concernant ses bénéfices du premier trimestre, grâce à une forte demande pour ses vêtements, alors même que les incertitudes macroéconomiques continuent de peser sur les dépenses discrétionnaires aux États-Unis.

La société a annoncé un bénéfice net ajusté par action de 1,47 dollar, supérieur aux prévisions de 1,28 dollar.

Le distributeur de vêtements a enregistré un chiffre d'affaires net de 1,1 milliard de dollars . Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 1,12 milliard de dollars.