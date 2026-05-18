(Actualisé avec Hims & Hers Health, cours de Bourse pour Publicis et LiveRamp)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,07% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,14% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,48% pour le Nasdaq .IXIC :

* NEXTERA ENERGY NEE.N - Le groupe énergétique va racheter son concurrent DOMINION ENERGY D.N dans le cadre d'une opération de 66,8 milliards de dollars (57,40 milliards d'euros), qui donnera naissance au plus grand fournisseur d'électricité des États-Unis, alors que les entreprises du secteur s'empressent de tirer parti de la forte hausse de la demande en électricité générée par les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle (IA).

L'action Dominion prend plus de 14% en avant-Bourse, tandis que celle de NextEra recule de 2,3%.

* FORD F.N a annoncé lundi qu'il lancerait sept nouveaux modèles en Europe d'ici 2029, dans le but de relancer ses ventes de voitures particulières, de faire face à la concurrence acharnée des constructeurs chinois et de conserver son avance sur le marché européen des véhicules utilitaires.

Ford Energy, filiale du constructeur américain, a par ailleurs signé un accord-cadre de cinq ans avec EDF Power Solutions pour la fourniture d'une capacité de stockage par batterie à l'échelle du réseau pouvant atteindre 20 GWh aux États-Unis, à compter de 2028.

L'action prend 3% en avant-Bourse.

* LIVERAMP RAMP.N - Le groupe français Publicis PUBP.PA a annoncé dimanche l'acquisition de la plateforme américaine de collaboration de données pour 2,2 milliards de dollars (1,9 milliard d'euros).

À la suite de cette annonce, l'action Publicis prend 4,5% à la Bourse de Paris, tandis que le titre LiveRamp bondit de 27,7% à New York.

* EQUINIX EQIX.O - Le projet de la société cotée aux États-Unis visant à construire deux centres de données au Cap ne devrait pas être approuvés sans que soient pleinement divulguées ses répercussions sur l'eau, l'électricité et l'environnement, selon une objection officielle déposée auprès des services d'urbanisme de la ville et consultée par Reuters.

* INTEL INTC.O - Le président américain Donald Trump a déclaré dans une interview pour le magazine Fortune publiée lundi qu'il aurait "dû demander davantage" de parts dans le fabricant de puces pour le compte du gouvernement américain.

* HIMS & HERS HEALTH HIMS.N - L'action perd 4,4% dans les premiers échanges après que le groupe de télésanté a annoncé une émission privée d'obligations convertibles à six ans d'un montant de 300 millions de dollars afin de soutenir son expansion internationale et de développer ses capacités en matière d'IA.

* ARM HOLDINGS ARM.O fait l'objet d'une enquête antitrust menée par la Commission fédérale du commerce des États-Unis (FTC) concernant l'octroi de licences de sa technologie de semi-conducteurs par le concepteur de puces, a rapporté vendredi l'agence Bloomberg.

Une grande partie du chiffre d'affaires d'Arm provient de l'octroi de licences sur sa technologie à des entreprises telles que NVIDIA NVDA.O et APPLE AAPL.O , ainsi que de la perception de redevances sur l'utilisation de ses conceptions.

* TESLA TSLA.O - Le directeur général de Tesla, Elon Musk, a déclaré lundi qu'il s'attendait à ce que les voitures entièrement autonomes, sans conducteur de sécurité humain, se généralisent aux États-Unis dans le courant de cette année, après avoir déjà été mises en service au Texas.

* BERKSHIRE HATHAWAY BRKa.N a annoncé vendredi un nouvel investissement de 2,65 milliards de dollars dans DELTA AIR LINES

DAL.N ainsi qu'une prise de participation mineure dans MACY'S

M.N , tout en indiquant avoir cédé une grande partie de ses participations dans des titres incluant AMAZON.COM AMZN.O , UNITEDHEALTH GROUP UNH.N , VISA V.N et MASTERCARD MA.N .

À la suite de l'annonce de ces changements dans le portefeuille de Berkshire, les actions Delta Air Lines et Macy’s progressent respectivement de 2,5% et 5,6% en avant-Bourse, tandis que le titre UnitedHealth chute de près de 6%.

* L'action REGENERON REGN.O chute de 11,8% en avant-Bourse après que le laboratoire pharmaceutique a annoncé vendredi l'échec de son association médicamenteuse expérimentale entre le candidat-médicament fianlimab et le médicament approuvé Libtayo contre le cancer de la peau.

* BIO-RAD LABORATORIES BIO.N - L'investisseur activiste Elliott Investment Management a acquis une participation importante dans le fournisseur américain de produits de diagnostic et prévoit de faire pression pour qu'il relance le cours de son action, qui affiche des performances médiocres, a rapporté dimanche le Wall Street Journal.

L'action grimpe de 8%.

* MERCK MRK.N a annoncé lundi que son médicament expérimental sacituzumab tirumotecan avait atteint les principaux objectifs d'un essai de phase avancée mené chez des patientes atteintes d'un cancer de la muqueuse utérine.

(Rédigé par Coralie Lamarque et Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)