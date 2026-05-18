 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 15:18

(Actualisé avec Hims & Hers Health, cours de Bourse pour Publicis et LiveRamp)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,07% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,14% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,48% pour le Nasdaq .IXIC :

* NEXTERA ENERGY NEE.N - Le groupe énergétique va racheter son concurrent DOMINION ENERGY D.N dans le cadre d'une opération de 66,8 milliards de dollars (57,40 milliards d'euros), qui donnera naissance au plus grand fournisseur d'électricité des États-Unis, alors que les entreprises du secteur s'empressent de tirer parti de la forte hausse de la demande en électricité générée par les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle (IA).

L'action Dominion prend plus de 14% en avant-Bourse, tandis que celle de NextEra recule de 2,3%.

* FORD F.N a annoncé lundi qu'il lancerait sept nouveaux modèles en Europe d'ici 2029, dans le but de relancer ses ventes de voitures particulières, de faire face à la concurrence acharnée des constructeurs chinois et de conserver son avance sur le marché européen des véhicules utilitaires.

Ford Energy, filiale du constructeur américain, a par ailleurs signé un accord-cadre de cinq ans avec EDF Power Solutions pour la fourniture d'une capacité de stockage par batterie à l'échelle du réseau pouvant atteindre 20 GWh aux États-Unis, à compter de 2028.

L'action prend 3% en avant-Bourse.

* LIVERAMP RAMP.N - Le groupe français Publicis PUBP.PA a annoncé dimanche l'acquisition de la plateforme américaine de collaboration de données pour 2,2 milliards de dollars (1,9 milliard d'euros).

À la suite de cette annonce, l'action Publicis prend 4,5% à la Bourse de Paris, tandis que le titre LiveRamp bondit de 27,7% à New York.

* EQUINIX EQIX.O - Le projet de la société cotée aux États-Unis visant à construire deux centres de données au Cap ne devrait pas être approuvés sans que soient pleinement divulguées ses répercussions sur l'eau, l'électricité et l'environnement, selon une objection officielle déposée auprès des services d'urbanisme de la ville et consultée par Reuters.

* INTEL INTC.O - Le président américain Donald Trump a déclaré dans une interview pour le magazine Fortune publiée lundi qu'il aurait "dû demander davantage" de parts dans le fabricant de puces pour le compte du gouvernement américain.

* HIMS & HERS HEALTH HIMS.N - L'action perd 4,4% dans les premiers échanges après que le groupe de télésanté a annoncé une émission privée d'obligations convertibles à six ans d'un montant de 300 millions de dollars afin de soutenir son expansion internationale et de développer ses capacités en matière d'IA.

* ARM HOLDINGS ARM.O fait l'objet d'une enquête antitrust menée par la Commission fédérale du commerce des États-Unis (FTC) concernant l'octroi de licences de sa technologie de semi-conducteurs par le concepteur de puces, a rapporté vendredi l'agence Bloomberg.

Une grande partie du chiffre d'affaires d'Arm provient de l'octroi de licences sur sa technologie à des entreprises telles que NVIDIA NVDA.O et APPLE AAPL.O , ainsi que de la perception de redevances sur l'utilisation de ses conceptions.

* TESLA TSLA.O - Le directeur général de Tesla, Elon Musk, a déclaré lundi qu'il s'attendait à ce que les voitures entièrement autonomes, sans conducteur de sécurité humain, se généralisent aux États-Unis dans le courant de cette année, après avoir déjà été mises en service au Texas.

* BERKSHIRE HATHAWAY BRKa.N a annoncé vendredi un nouvel investissement de 2,65 milliards de dollars dans DELTA AIR LINES

DAL.N ainsi qu'une prise de participation mineure dans MACY'S

M.N , tout en indiquant avoir cédé une grande partie de ses participations dans des titres incluant AMAZON.COM AMZN.O , UNITEDHEALTH GROUP UNH.N , VISA V.N et MASTERCARD MA.N .

À la suite de l'annonce de ces changements dans le portefeuille de Berkshire, les actions Delta Air Lines et Macy’s progressent respectivement de 2,5% et 5,6% en avant-Bourse, tandis que le titre UnitedHealth chute de près de 6%.

* L'action REGENERON REGN.O chute de 11,8% en avant-Bourse après que le laboratoire pharmaceutique a annoncé vendredi l'échec de son association médicamenteuse expérimentale entre le candidat-médicament fianlimab et le médicament approuvé Libtayo contre le cancer de la peau.

* BIO-RAD LABORATORIES BIO.N - L'investisseur activiste Elliott Investment Management a acquis une participation importante dans le fournisseur américain de produits de diagnostic et prévoit de faire pression pour qu'il relance le cours de son action, qui affiche des performances médiocres, a rapporté dimanche le Wall Street Journal.

L'action grimpe de 8%.

* MERCK MRK.N a annoncé lundi que son médicament expérimental sacituzumab tirumotecan avait atteint les principaux objectifs d'un essai de phase avancée mené chez des patientes atteintes d'un cancer de la muqueuse utérine.

(Rédigé par Coralie Lamarque et Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Véhicules électriques

Valeurs associées

AMAZON.COM
259,3400 USD NASDAQ -2,08%
APPLE
298,9700 USD NASDAQ +0,38%
ARM HOLDING ADR
223,1500 USD NASDAQ +3,73%
BERKSHIRE HATH RG-A
721 589,610 USD NYSE -1,44%
BIO-RAD LAB-A
281,300 USD NYSE -0,26%
DELTA AIR LINES
67,780 USD NYSE -3,52%
DOMINION ENERGY
68,125 USD NYSE +0,85%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 363,88 Pts Index Ex -0,65%
EQUINIX REIT
1 048,4300 USD NASDAQ -1,34%
FORD MOTOR
13,050 USD NYSE +0,12%
HIMS&HERS HLTH RG-A
22,430 USD NYSE +0,63%
INTEL
110,8000 USD NASDAQ +2,43%
LIVERAMP HLDG
37,675 USD NYSE -0,25%
MACY'S
19,055 USD NYSE +2,83%
MASTERCARD RG-A
500,000 USD NYSE -1,16%
MERCK
114,270 USD NYSE +1,52%
NASDAQ Composite
25 870,71 Pts Index Ex -0,84%
NEXTERA ENERGY
90,040 USD NYSE +1,09%
NVIDIA
220,6100 USD NASDAQ -0,77%
PUBLICIS GROUPE
83,2800 EUR Euronext Paris -0,50%
REGENERON PHARMA
630,3000 USD NASDAQ +0,10%
S&P 500 INDEX
7 353,61 Pts CBOE -0,67%
TESLA
404,1100 USD NASDAQ -1,43%
UNITEDHEALTH GRO
389,500 USD NYSE -0,40%
VISA RG-A
329,920 USD NYSE -0,86%
WHITBREAD
2 354,500 GBX LSE -0,15%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'entraîneur espagnol d'Aston Villa, Unai Emery, lors de la réception de Liverpool à Villa Park, le 15 mai 2026 ( AFP / Darren Staples )
    Ligue Europa: le quintuplé dans le viseur d'Unai Emery
    information fournie par AFP 20.05.2026 14:21 

    Déjà vainqueur à quatre reprises de la compétition avec Séville et Villarreal, Unai Emery, "Monsieur Ligue Europa", vise la passe de cinq à la tête d'Aston Villa, mercredi face à Fribourg à Istanbul où il espère offrir aux Villans un premier titre depuis plus de ... Lire la suite

  • ( AFP / TOLGA AKMEN )
    Marks & Spencer amorce un rebond après une cyberattaque
    information fournie par Boursorama avec AFP 20.05.2026 14:10 

    La chaîne de distribution britannique Marks & Spencer, spécialisée dans l'habillement et l'alimentation, a annoncé mercredi prévoir un retour à la croissance de ses bénéfices, quelques mois après une cyberattaque qui a perturbé ses services en ligne et pesé

  • La dette américaine en zone rouge ?
    La dette américaine en zone rouge ?
    information fournie par Ecorama 20.05.2026 14:10 

    Le pétrole reste sous tension, les marchés obligataires s’inquiètent et les taux américains poursuivent leur envolée. Alors que les discussions entre Washington et Téhéran patinent, les investisseurs redoutent un retour durable de l’inflation et un nouvel emballement ... Lire la suite

  • Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse sur l'épidémie d'Ebola en RDC et en Ouganda, le 20 mai 2026 à Genève ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Ebola: l'OMS évoque un risque "élevé" en Afrique centrale, mais "faible" au niveau mondial
    information fournie par AFP 20.05.2026 14:08 

    Le risque épidémique d'Ebola en République démocratique du Congo a été jugé comme étant "élevé" pour l'Afrique centrale, mais "faible" au niveau mondial par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), selon laquelle l'épidémie est probablement apparue "il y a plusieurs ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 039,12 +0,72%
SOITEC
156,65 +9,43%
Pétrole Brent
108,33 -2,34%
NANOBIOTIX
36,18 -5,98%
HAFFNER ENERGY
0,149 +7,50%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank