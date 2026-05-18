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Le nouveau patron de la BBC, Matt Brittin, prend ses fonctions dans un contexte de crise
information fournie par AFP 18/05/2026 à 14:10

Le nouveau patron de la BBC Matt Brittin à son arrivée au siège du groupe à Londres le 18 mai 2026 ( AFP / Brook Mitchell )

Le nouveau patron de la BBC Matt Brittin à son arrivée au siège du groupe à Londres le 18 mai 2026 ( AFP / Brook Mitchell )

Matt Brittin, un ancien dirigeant de Google, a pris ses fonctions lundi à la tête de la BBC, au moment où le groupe audiovisuel public britannique prévoit de supprimer 2.000 emplois sur fond de crise des médias.

M. Brittin, 57 ans, a été nommé directeur général du géant des médias fin mars, après la démission de Tim Davie dans la foulée d'un montage contesté d'un discours de Donald Trump, qui vaut à la BBC d'être poursuivie devant la justice américaine.

"C'est pour moi un grand honneur d'occuper ce poste et je l'aborde avec beaucoup d'humilité", a-t-il déclaré aux journalistes qui l'attendaient devant l'entrée du siège de la BBC dans le centre de Londres.

"Quand je regarde les 100 ans d'histoire de la BBC, la manière dont elle a servi son public, dont elle a su s'adapter rapidement et se montrer à la hauteur en temps de crise, je crois aussi qu'aujourd'hui le monde a plus que jamais besoin de la BBC", a-t-il ajouté.

Dans un message au personnel obtenu par l'AFP, il a reconnu que les changements ne seraient "pas faciles". "Des choix difficiles sont inévitables si nous voulons réaliser des économies", a-t-il admis.

M. Brittin a passé 18 ans chez Google, dont une décennie à la tête de la région Europe-Moyen-Orient-Afrique, avant de quitter le géant américain de la tech à l'automne 2024.

Il prend les rênes de la BBC et de ses quelque 21.000 employés à un moment difficile pour ce poids lourd des médias d'information.

Mi-avril, le groupe a annoncé qu'il allait supprimer jusqu'à 2.000 emplois, soit environ 10% de ses effectifs, en raison d'"importantes pressions financières". La BBC entend économiser 500 millions de livres (575 millions d'euros) sur les deux prochaines années.

Matt Brittin va aussi devoir mener à terme les négociations avec le gouvernement de la révision décennale de la charte royale de la BBC, valable jusqu'en 2027, portant sur son financement, son cahier des charges et ses objectifs.

Autre déboire, la BBC est visée par une plainte en diffamation de Donald Trump, déposée devant la justice de Floride, qui lui réclame dix milliards de dollars.

L'objet du litige est un documentaire diffusé par la BBC juste avant la présidentielle américaine de 2024, dans lequel des extraits distincts du discours prononcé par Donald Trump le 6 janvier 2021 sont montés de telle façon que le républicain semble appeler explicitement ses partisans à attaquer le Capitole à Washington.

La date du procès a été fixée à février 2027.

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