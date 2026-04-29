(Actualisé avec Visa, Generac, General Dynamics et Yum Brands)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,01% pour le Dow Jones .DJI , de 0,05% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,33% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Les résultats d'ALPHABET

GOOGL.O , AMAZON AMZN.O , META PLATFORMS META.O et MICROSOFT

MSFT.O sont attendus dans la soirée.

* VISA V.N grimpe de 5% en avant-Bourse, la société de traitement des paiements ayant dépassé les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre et revu à la hausse sa prévision de résultats pour l'ensemble de l'année, soutenue par la vigueur des dépenses de consommation.

* STARBUCKS SBUX.O - La chaîne de cafés a relevé ses prévisions annuelles, signe que le plan de redressement du président-directeur général Brian Niccol porte ses fruits, avec l'amélioration des opérations et la demande des consommateurs.

Dans les échanges avant-Bourse, l'action progresse de 5%.

* BROWN-FORMAN BFb.N - Le groupe américain qui produit le whisky Jack Daniel's et PERNOD RICARD PERP.PA ont mis fin à leurs discussions sur une possible fusion, a annoncé mardi le fabricant français de spiritueux, déclarant dans un communiqué que les deux groupes ne sont pas parvenus à des "conditions mutuellement acceptables".

Le titre Brown-Forman chute de près de 6% en pré-ouverture, tandis que l'action Pernod Ricard perd 3,4% à la Bourse de Paris.

* SPIRIT AIRLINES FLYYQ.PK - Les discussions concernant un éventuel plan de sauvetage de 500 millions de dollars mis en place par le gouvernement américain en faveur de la compagnie aérienne se sont enlisées, a rapporté mardi Bloomberg News, citant des sources.

* YUM BRANDS YUM.N - Le groupe propriétaire de Taco Bell et de KFC a dépassé les prévisions de chiffre d'affaires à périmètre constant et de bénéfice au premier trimestre, les offres de repas à prix abordables ayant stimulé la demande dans les chaînes de fast-food dans un contexte d'incertitude économique.

* GENERAC GNRC.N - Le fabricant d'équipements électriques a relevé sa prévision de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes.

Le titre grimpe de 10% dans les échanges avant-Bourse.

* GENERAL DYNAMICS GD.N - Le sous-traitant de défense a fait état d'un bénéfice et d'un chiffre d'affaires supérieurs aux attentes au titre du premier trimestre, faisant progresser l'action de 7% en avant-Bourse.

* T-MOBILE TMUS.O a relevé mardi ses prévisions annuelles de nouveaux abonnés après avoir publié des résultats trimestriels encourageants.

* FORD F.N - Le constructeur automobile doit publier ses résultats dans la journée.

(Rédigé par Coralie Lamarque)