Allemagne: nouvelle accélération de l'inflation en avril, portée par l'énergie

L'inflation sur un an en Allemagne s'est accélérée comme attendu à 2,9% en avril, portée par un bond des prix de l'énergie lié à la guerre au Moyen-Orient, selon des chiffres provisoires publiés mercredi.

( AFP / TOBIAS SCHWARZ )

Les prix de l'énergie ont augmenté de 10,1% par rapport au même mois de l'année précédente, soit la plus forte hausse observée depuis février 2023, selon un communiqué de l'office fédéral des statistiques Destatis, publié la veille de la réunion de la Banque centrale européenne.

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), scruté par la BCE puisqu'il permet de comparer les pays de la zone euro, s'est aussi établi à 2,9% sur un an.

Les gardiens de l'euro devraient, sauf surprise, laisser les taux d'intérêt inchangés jeudi, en attendant de juger du caractère durable du regain d'inflation lié au conflit en Iran.

La hausse des prix dans la première économie européenne atteint en avril son niveau le plus élevé depuis janvier 2024, après avoir déjà accéléré en mars à 2,7% sur un an.

Les prix de l'énergie s'envolent depuis la fermeture du détroit d'Ormuz, point de passage clé pour les exportations de pétrole et de gaz en provenance des pays du Golfe.

En Allemagne, pays très dépendant des importations d'hydrocarbures, le coût du carburant s'est envolé.

Le gouvernement a instauré une réglementation limitant à une seule hausse quotidienne, à midi, des prix des carburants, mais une étude indique que cette mesure n'a pas encore permis de faire baisser les prix.

Par ailleurs, le pessimisme s'accroît quant à l'évolution de l'inflation dans les prochains mois, ce qui pourrait inquiéter la BCE, qui espère que la poussée des prix reste passagère.

D'après une étude de l'institut Ifo publiée mercredi, "de plus en plus d'entreprises en Allemagne envisagent d'augmenter considérablement leurs prix", un niveau d'intention au plus haut depuis janvier 2023.

D'après les prévisions actualisées fin avril du gouvernement allemand, l'inflation devrait atteindre 2,7% en 2026, contre 2,1% prévus auparavant.