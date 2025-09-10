Pernod Ricard se replie, Morgan Stanley juge l'action trop chère
A 15h40, la valeur cède 2,7%, tandis que le CAC avance de 0,3%.
Dans une note de recherche, Morgan Stanley estime que l'action lui paraît cher payée suite au récent mouvement de hausse ayant suivi la publication de résultats annuels ayant réservé de bonnes surprises, tout en soulignent aussi qu'il existe aussi un risque que les prévisions de bénéfices soient revus à la baisse.
Au vu de la faiblesse de l'activité, de l'impact des droits de douane et du lancement d'un nouveau programme de réductions de coûts, l'analyste dit prévoir une baisse de 3,3% du résultat opérationnel courant du groupe de vins et spiritueux sur le nouvel exercice 2025/2026, là où le consensus anticipe actuellement un repli de seulement 0,1%.
Le bureau d'études ajoute que Pernod pourrait se décider à se séparer de certains de ses actifs pour alléger sa dette, mais que ces cessions pourraient également se traduire par un recul de ses bénéfices.
Les analystes abaissent en conséquence leur recommandation à 'pondérer en ligne' à 'sous-pondérer' avec un nouvel objectif de cours abaissé de 90 à 85 euros.
