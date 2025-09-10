 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 755,49
+0,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Pernod Ricard se replie, Morgan Stanley juge l'action trop chère
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 16:01

(Zonebourse.com) - L'action Pernod Ricard signe la plus forte baisse de l'indice CAC 40 mercredi à la Bourse de Paris après que Morgan Stanley a dégradé le titre en estimant sa valorisation trop riche.

A 15h40, la valeur cède 2,7%, tandis que le CAC avance de 0,3%.

Dans une note de recherche, Morgan Stanley estime que l'action lui paraît cher payée suite au récent mouvement de hausse ayant suivi la publication de résultats annuels ayant réservé de bonnes surprises, tout en soulignent aussi qu'il existe aussi un risque que les prévisions de bénéfices soient revus à la baisse.

Au vu de la faiblesse de l'activité, de l'impact des droits de douane et du lancement d'un nouveau programme de réductions de coûts, l'analyste dit prévoir une baisse de 3,3% du résultat opérationnel courant du groupe de vins et spiritueux sur le nouvel exercice 2025/2026, là où le consensus anticipe actuellement un repli de seulement 0,1%.

Le bureau d'études ajoute que Pernod pourrait se décider à se séparer de certains de ses actifs pour alléger sa dette, mais que ces cessions pourraient également se traduire par un recul de ses bénéfices.

Les analystes abaissent en conséquence leur recommandation à 'pondérer en ligne' à 'sous-pondérer' avec un nouvel objectif de cours abaissé de 90 à 85 euros.

Valeurs associées

PERNOD RICARD
91,8200 EUR Euronext Paris -2,69%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / FRANCK FIFE )
    Le Coq Sportif veut revenir à l'équilibre dès 2026
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.09.2025 17:21 

    Rachetée cet été après un douloureux redressement judiciaire, l'entreprise Le Coq Sportif vise un retour à la rentabilité, ou du moins à l'équilibre, dès l'an prochain, a déclaré son nouveau directeur général Alexandre Fauvet dans un entretien avec l'Equipe publié ... Lire la suite

  • Une manifestante tient une pancarte lors du rassemblement des Mères indignées sur la place de la République, à Paris, le 9 septembre 2025 ( AFP / Ian LANGSDON )
    Des mères demandent à la justice de protéger leurs enfants de l'inceste
    information fournie par AFP 10.09.2025 17:19 

    Des mères qui ont perdu la garde de leur enfant pour avoir refusé de le remettre à leur père soupçonné d'inceste ont dénoncé mardi lors d'un rassemblement à Paris les "dysfonctionnements judiciaires" qui les empêchent de "protéger leurs enfants". "Cela se passe ... Lire la suite

  • La raffinerie Marathon Petroleum Wilmington à Los Angeles (Californie), le 29 août 2025 ( AFP / Patrick T. Fallon )
    Climat: une étude lie producteurs d'énergies fossiles et augmentation des canicules
    information fournie par AFP 10.09.2025 17:17 

    Le changement climatique a rendu les vagues de chaleur de ces deux dernières décennies plus probables et plus intenses, et les producteurs d'énergies fossiles et de ciment ont "significativement" contribué à cette tendance, conclut une étude publiée mercredi dans ... Lire la suite

  • Pandora A/S : Des niveaux de prix intéressants (K52US)
    Pandora A/S : Des niveaux de prix intéressants (K52US)
    information fournie par Zonebourse 10.09.2025 17:14 

    (Zonebourse.com) Le titre Pandora A/S apparaît en situation de survente, à proximité d'un support court terme situé à 841.2 DKK. Le timing est adéquat pour se placer à l'achat sur la valeur en anticipant une reprise de la tendance de fond haussière en direction ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank