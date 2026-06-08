Agroalimentaire: l'américain Ingredion va racheter Tate and Lyle pour 2,7 mds de livres

Le groupe américain Ingredion, spécialisé dans les ingrédients, a officialisé lundi une offre d'achat de son rival britannique Tate & Lyle pour 2,7 milliards de livres (3,1 milliards d'euros), acceptée par ce dernier, selon un communiqué des deux entreprises.

( AFP / ANDREW YATES )

Leurs conseils d'administration "sont parvenus à un accord sur les termes et conditions d'une offre publique d'achat" à 595 pence par action, à laquelle s'ajoutera le paiement de dividendes.

L'officialisation du rachat, qui devra encore être approuvé par les actionnaires de Tate & Lyle, propulsait de 13% l'action du britannique à la Bourse de Londres lundi matin. Le titre du groupe avait déjà bondi après l'annonce d'une offre conditionnelle le mois dernier.

Le conseil d'administration de Tate & Lyle "recommande à l'unanimité" cette proposition, selon son président David Hearn, cité dans le communiqué.

Tate & Lyle, dont les origines remontent à 1859, avait cédé en 2010 à un autre concurrent américain, American Sugar Refining, son activité historique de raffinage de sucre, qui avait fait sa fortune et sa renommée.

Le groupe, qui emploie environ 5.000 salariés dans près de 40 pays, fournit aujourd'hui des ingrédients pour l'industrie agroalimentaire: édulcorants, texturants, fibres ou stabilisants.

Ingredion, qui emploie de son côté environ 12.000 personnes, produit lui aussi des édulcorants, ainsi que des amidons, des ingrédients nutritionnels et des biomatériaux utilisés dans l'alimentation et les boissons, mais aussi dans l'industrie papetière ou pharmaceutique.

La fusion créera "un leader mondial des solutions d'ingrédients" capable de "contribuer à façonner l'avenir de l'alimentation", affirme Jim Zallie, PDG d'Ingredion.

Elle permettra "des synergies évidentes, les deux sociétés étant tournées vers la croissance sur le marché des substituts de sucre", estime pour sa part Victoria Scholar, analyste chez interactive investor.

"La prise de conscience croissante des effets néfastes (du sucre) sur la santé, combinée à l'essor des injections pour perdre du poids, a déplacé les préférences des consommateurs vers des produits alternatifs plus sains", poursuit l'analyste.

Le groupe britannique a été fondé par Henry Tate, qui a lancé en Grande-Bretagne le sucre en morceaux, et Abram Lyle, le premier à fabriquer un sirop de sucre à partir de mélasse, le Golden Syrup.

Henry Tate est resté dans l'histoire comme l'un des plus grands bienfaiteurs et mécènes britanniques. Il a fondé entre autres la Tate Gallery, ancêtre de deux des plus célèbres musées londoniens, la Tate Modern et la Tate Britain.