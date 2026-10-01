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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 14:31

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(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse, Broadcom, Accenture, Rocket Lab)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,32% pour le Dow Jones .DJI , de 0,3% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et une hausse de 0,43% pour le Nasdaq .IXIC :

* MICRON MU.O a anticipé mercredi un chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour le trimestre en cours, ajoutant que ses clients avaient augmenté leurs engagements, dans le cadre de ses accords d'approvisionnement à long terme, à 32 milliards de dollars, ce qui témoigne d'une demande soutenue pour les puces mémoire destinées à l'IA.

L'action recule cependant d'environ 1% en avant-Bourse, reflétant les attentes accrues des investisseurs à l'égard d'une société dont le titre a plus que triplé de valeur depuis le début de l'année.

Les valeurs du secteur dans son ensemble sont toutefois attendues en hausse. LAM RESEARCH LRCX.O et APPLIED MATERIALS

AMAT.O devraient gagner chacun 1,8%, tandis que NVIDIA

NVDA.O et ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O sont vus en hausse d'environ 1% chacun.

* ACCENTURE ACN.N bondit de 16,4% en avant-Bourse après avoir annoncé des prévisions de croissance de son chiffre d'affaires annuel supérieures aux estimations, entraînant dans son sillage les autres entreprises du secteur. COGNIZANT

CTSH.O avance de 8,3% et IBM IBM.N 5,9%.

* BROADCOM AVGO.O a accepté de prêter à Anthropic jusqu'à 42 milliards de dollars pour financer ses dépenses d'infrastructure, selon le prospectus d'introduction en Bourse de la start-up américaine, vu par Reuters.

* ALPHABET GOOGL.O - La maison mère de Google progresse de 2,3% en avant-Bourse après la présentation par le groupe de son modèle phare d'IA, Gemini 4.

* TESLA TSLA.O - Les immatriculations de nouvelles voitures Tesla ont augmenté sur plusieurs marchés européens en septembre, prolongeant ainsi la reprise des ventes du constructeur américain de véhicules électriques sur le Vieux continent.

* ORACLE ORCL.N - La société chinoise Tencent 0700.HK a signé son plus gros contrat de location à l'étranger avec le fournisseur américain de services cloud afin d'accéder à environ 100.000 puces d'IA de dernière génération qui n'étaient pas disponibles en Chine, a rapporté mercredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

* MATTEL MAT.O - Ynon Kreiz, directeur général de longue date du fabricant américain de jouets, quitte ses fonctions et rejoindra PARAMOUNT SKYDANCE PSKY.O en tant que co-PDG à la suite de l'acquisition de WARNER BROS WBD.O , autorisée mercredi par une ordonnance d'une juge américaine.

* MCCORMICK MKC.N bondit d'environ 6% en avant-Bourse. Le groupe a dépassé jeudi les attentes de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du troisième trimestre, les consommateurs continuant à se tourner vers ses assaisonnements et ses sauces malgré des budgets de plus en plus serrés et l'incertitude macroéconomique.

* CONSTELLATION ENERGY CEG.O prend 3,6% en avant-Bourse à la faveur de la signature d'un contrat de 20 ans avec AMAZON

AMZN.O dans l'énergie nucléaire.

* ROCKET LAB RKLB.O prend 4,6% en avant-Bourse, l'entreprise spatiale ayant décroché son plus gros contrat de lancement commercial jamais signé pour sa fusée Electron.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

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ALPHABET-A
343,5000 USD NASDAQ +1,56%
AMAZON.COM
251,5200 USD NASDAQ +1,33%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
633,9100 USD NASDAQ +2,95%
APPLIED MATERIALS
540,0400 USD NASDAQ +2,03%
BROADCOM
355,1400 USD NASDAQ +3,35%
CNSTLLTN ENER CO
257,4900 USD NASDAQ -0,55%
COGNIZANT TECH SO-A
58,5100 USD NASDAQ -3,89%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 176,96 Pts Index Ex +0,49%
IBM
222,630 USD NYSE -1,37%
LAM RESEARCH
347,4900 USD NASDAQ +2,17%
MATTEL
15,2700 USD NASDAQ +1,53%
MCCORMIC NON VTG
44,650 USD NYSE +1,13%
MICRON TECHNOLOGY
1 074,8900 USD NASDAQ -2,05%
NASDAQ Composite
27 190,86 Pts Index Ex +1,19%
NVIDIA
233,9500 USD NASDAQ +1,34%
ORACLE
142,500 USD NYSE +3,20%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
9,5000 USD NASDAQ +1,71%
ROCKET LAB
73,9200 USD NASDAQ +4,91%
S&P 500 INDEX
7 722,72 Pts CBOE +0,73%
TENCENT HLDG
47,575 EUR Tradegate -0,96%
TESLA
370,5900 USD NASDAQ +4,65%
WARNER BROS RG-A
30,9400 USD NASDAQ -0,03%
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