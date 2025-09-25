États-Unis: Recul inattendu des inscriptions au chômage à 218.000

Le siège du Département du Travail américain, à Washington, D.C.

Les inscriptions au chômage ont diminué de façon inattendue aux Etats-Unis lors de la semaine au 20 septembre à 218.000 contre 232.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail. Les économistes attendaient en moyenne 235.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de la semaine au 13 septembre ont été révisées en hausse par rapport à une estimation initiale de 231.000.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 237.500 contre 240.250 (révisé) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,926 million lors de la semaine au 13 septembre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,928 (révisé) million la semaine précédente.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)