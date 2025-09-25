 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 792,93
-0,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

États-Unis: Recul inattendu des inscriptions au chômage à 218.000
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 15:52

Le siège du Département du Travail américain, à Washington, D.C.

Le siège du Département du Travail américain, à Washington, D.C.

Les inscriptions au chômage ont diminué de façon inattendue aux Etats-Unis lors de la semaine au 20 septembre à 218.000 contre 232.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail. Les économistes attendaient en moyenne 235.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de la semaine au 13 septembre ont été révisées en hausse par rapport à une estimation initiale de 231.000.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 237.500 contre 240.250 (révisé) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,926 million lors de la semaine au 13 septembre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,928 (révisé) million la semaine précédente.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank