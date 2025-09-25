États-Unis: La croissance du PIB révisée à 3,8% au T2 avec le recul des importations

Un porte-conteneurs est déchargé au port de Los Angeles

L'économie américaine a progressé au deuxième trimestre à un rythme plus marqué qu'initialement prévu, stimulée par un recul des importations et une reprise des dépenses de consommation, mais la dynamique semble avoir ralenti depuis, montrent les données définitives du produit intérieur brut (PIB) publiées jeudi par le département du Commerce.

Le PIB a progressé de 3,8% en rythme annualisé, alors que la deuxième estimation était de 3,3%. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 3,3%.

Le PIB a rebondi au cours du deuxième trimestre, grâce notamment à la diminution des flux de marchandises étrangères après qu'une anticipation des importations visant à échapper aux droits de douane imposés par le président Donald Trump a pesé sur le PIB au cours de la période allant de janvier à mars.

La croissance du trimestre a également été soutenue par l'augmentation des investissements des entreprises dans les produits de propriété intellectuelle, principalement l'intelligence artificielle.

Cependant, les chiffres du PIB du premier et du deuxième trimestre ne reflètent pas fidèlement la santé de l'économie, en raison notamment des fluctuations importantes des importations.

Les économistes s'attendent à un second semestre morose en raison de l'incertitude persistante liée à la politique commerciale de la Maison blanche, qui limiterait la croissance économique à environ 1,5% en 2025.

Ces données ont été publiées en même temps que les inscriptions hebdomadaires au chômage, qui ont diminué de façon inattendue lors de la semaine au 20 septembre à 218.000 contre 232.000 (révisé) la semaine précédente, même si le marché du travail suscite des craintes en raison d'un rythme d'embauche faible.

Les rendements obligataires progressent après la publication de ces données, celui des Treasuries à dix ans avançant de 4,6 points de base à 4,1931%, tandis que son homologue à deux ans gagne 6,7 points de base à 3,6655%.

Le dollar s'apprécie de 0,39% face à un panier de devises de référence.

Les contrats à terme signalent une ouverture en baisse de 0,22% pour le Dow Jones, de 0,54% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,73% pour le Nasdaq, alors qu'ils indiquaient une ouverture plutôt stable avant la publication des données.

(Reportage Lucia Mutikani, rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)