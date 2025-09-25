L'économie américaine vulnérable aux chocs en raison d'une politique restrictive, selon Miran de la Fed

Le gouverneur nouvellement nommé de la Réserve fédérale Stephen Miran

L'économie américaine est plus vulnérable aux chocs à l'heure actuelle en raison des taux d'intérêt élevés basés sur des préoccupations inflationnistes infondées parmi les décideurs de la Réserve fédérale (Fed), a déclaré mercredi le gouverneur Stephen Miran lors de l'émission "Mornings with Maria" sur la chaîne Fox Business.

Stephen Miran a déclaré que le taux directeur de la banque centrale américaine devrait baisser de deux points de pourcentage, par paliers d'un demi-point.

"Lorsque la politique monétaire est aussi restrictive, l'économie devient plus vulnérable aux chocs négatifs", a-t-il dit.

Il a également affirmé qu'il n'y avait aucun signe que les droits de douane stimulaient l'inflation, mais "c'est ce qui retient un grand nombre de mes collègues".

La Fed a réduit la semaine dernière ses taux directeurs d'un quart de point de pourcentage, une décision contestée par Stephen Miran, qui a estimé lors de la réunion qu'une baisse de 50 points de base était plus appropriée.

Stephen Miran avait dit plus tôt cette semaine que les changements apportés aux politiques d'immigration, fiscales et réglementaires devraient rendre la politique monétaire actuelle beaucoup trop restrictive par rapport à ce dont l'économie a besoin pour maintenir l'inflation à son niveau cible.

D'autres responsables de la Fed ont en revanche mis en doute la nécessité de nouvelles baisses de taux dans un contexte d'inflation élevée.

