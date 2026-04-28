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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 13:06

(Actualisé avec Spotify, GM, UPS, Coca-Cola (publication), Centene et Bed Bath & Beyond)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse 0,22% pour le Dow Jones .DJI et en baisse de 0,25% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,69% pour le Nasdaq .IXIC :

* SPOTIFY SPOT.N a annoncé mardi anticiper un bénéfice opérationnel de 630 millions d'euros au deuxième trimestre, soit en dessous des attentes tablant sur 684 millions d'euros, selon les données compilées par LSEG.

Dans les échanges avant-Bourse, le titre du service suédois de streaming audio, coté à New-York, chute de 8,5%.

* GENERAL MOTORS GM.N a annoncé mardi une hausse de 22% de son résultat avant intérêts et impôts au premier trimestre et a revu à la hausse sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année.

* HILTON HLT.N - L'opérateur hôtelier a revu à la hausse mardi sa prévision de croissance du chiffre d'affaires lié aux chambres pour l'ensemble de l'année, misant sur une forte demande touristique.

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Le gouvernement australien a déclaré mardi que META META.O , ALPHABET GOOGL.O et TikTok pourraient se voir infliger des amendes de plusieurs millions de dollars s'ils ne parvenaient pas à conclure des accords pour rémunérer les médias locaux pour la diffusion d'actualités sur leurs plateformes.

* ALPHABET GOOGL.O - Google, filiale du géant technologique américain, a signé un accord avec le département américain de la Défense afin d'utiliser ses modèles d'intelligence artificielle (IA) pour des missions classifiées, rapporte mardi The Information, citant une source proche du dossier.

* SECTEUR DE L'IA - OpenAI n'a pas atteint ses objectifs en matière de nouveaux utilisateurs et de chiffre d'affaires ces derniers mois, ce qui suscite des inquiétudes chez certains dirigeants de l'entreprise quant à sa capacité à financer ses dépenses dans les centres de données, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

ORACLE ORCL.N recule de 4% en avant-Bourse après la publication de cette information.

* SECTEUR DE L'ENERGIE - Les entreprises du secteur progressent mardi en avant-Bourse, portées par la nouvelle flambée des prix du pétrole sur fond d'incertitude quant aux négociations entre les Etats-Unis et l'Iran.

EXXON XOM.N et CHEVRON CVX.N avancent de 1,5% and 1,2%, respectivement. OCCIDENTAL PETROLEUM OXY.N et CONOCOPHILLIPS

COP.N sont également indiqués en hausse à l'ouverture.

* CENTENE CNC.N gagne 2,7% en pré-ouverture, l'assureur santé ayant relevé ses prévisions annuelles.

* BED BATH & BEYOND BBBY.N a dépassé les attentes en termes de chiffre d'affaires au premier trimestre, ce qui marque la première croissance significative du chiffre d'affaires en 19 trimestres.

L'action du détaillant en ligne bondit de plus de 30% avant la cloche.

* UPS UPS.N a annoncé une baisse de 28% de son bénéfice trimestriel ajusté, après avoir réduit ses livraisons pour son principal client, Amazon.com AMZN.O .

Dans les échanges avant-Bourse, le titre du groupe de livraison perd 3,4%.

* COCA-COLA KO.N a relevé mardi sa prévision de bénéfice annuel ajusté, misant sur une demande soutenue pour ses boissons et sodas haut de gamme sur des marchés clés tels que les États-Unis. L'action gagne près de 2% dans les transactions en avant-Bourse.

* UNIVERSAL HEALTH SERVICES UHS.N - L'opérateur hospitalier a publié lundi un bénéfice et un chiffre d'affaires pour le premier trimestre dépassant les prévisions de Wall Street, grâce à une demande soutenue de soins médicaux dans l'ensemble de ses segments hospitaliers.

* CHEVRON CVX.N devrait conclure en mai un accord portant sur la cession de sa participation de 50% dans Singapore Refining et d'autres actifs régionaux au premier raffineur japonais Eneos 5020.T , ont déclaré deux sources proches du dossier.

* SALESFORCE CRM.N et son application de messagerie d'entreprise Slack ont intenté une action en justice contre MICROSOFT MSFT.O devant la Haute Cour de Londres pour des pratiques anticoncurrentielles présumées liées à son application Teams.

* TESLA TSLA.O - L'agence américaine chargée de la sécurité routière (NHTSA) a annoncé mardi avoir clos une enquête portant sur 120.089 véhicules Tesla Model Y de l'année 2023 sans que le constructeur n'ait pris de mesures.

* PALANTIR PLTR.O - Les forces armées allemandes n'ont pas l'intention, pour l'instant, d'attribuer de contrats à la société américaine spécialisée dans l'analyse de données et les logiciels de défense, a déclaré un haut responsable militaire allemand au journal Handelsblatt.

* AMGEN AMGN.O - Le Centre d'évaluation et de recherche sur les médicaments (CDER) de l'agence américaine du médicament(FDA) a proposé de retirer l'autorisation de mise sur le marché du médicament du groupe destiné au traitement de maladies auto-immunes rares, invoquant un manque d'efficacité et des déclarations erronées dans la demande initiale.

(Rédigé par Diana Mandia et Coralie Lamarque)

Véhicules électriques

Valeurs associées

ALPHABET-A
349,7800 USD NASDAQ -0,16%
AMAZON.COM
259,7000 USD NASDAQ -0,54%
AMGEN
339,5700 USD NASDAQ -0,18%
CENTENE
49,570 USD NYSE +13,90%
CHEVRON
188,350 USD NYSE +1,90%
COCA-COLA CO
78,380 USD NYSE +3,89%
CONOCOPHILLIPS
124,290 USD NYSE +2,13%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 141,93 Pts Index Ex -0,05%
EXXON MOBIL
150,580 USD NYSE +1,62%
GENERAL MOTORS
78,960 USD NYSE +1,27%
Gaz naturel
2,56 USD NYMEX 0,00%
HILTN WRLD HLDGS
323,340 USD NYSE -2,67%
META PLATFORMS
671,3400 USD NASDAQ -1,07%
MICROSOFT
429,2500 USD NASDAQ +1,04%
NASDAQ Composite
24 663,80 Pts Index Ex -0,90%
OCCIDENTAL PETROLEUM
58,600 USD NYSE +2,32%
ORACLE
166,000 USD NYSE -4,04%
PALANTIR TECHNOLOGIES
141,1800 USD NASDAQ -1,34%
Pétrole Brent
114,79 USD Ice Europ +3,21%
Pétrole WTI
103,45 USD Ice Europ +3,73%
S&P 500 INDEX
7 138,80 Pts CBOE -0,49%
SALESFORCE
181,400 USD NYSE +0,63%
SPOTIFY TECH
433,810 USD NYSE -12,47%
TESLA
376,0200 USD NASDAQ -0,70%
UNIV HEALTH SERV-B
162,530 USD NYSE -9,38%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
103,920 USD NYSE -3,99%
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