"L'armée la plus importante, la plus efficace, la plus moderne" : l'Europe a davantage besoin de l'Ukraine que l'inverse, estime le président finlandais

Kiev presse ses partenaires européens d'accélérer son entrée dans l'UE, après avoir obtenu officiellement le statut de pays candidat en décembre 2023.

Alexander Stubb à Helsinki, en Finlande, le 26 mars 2026. ( Lehtikuva / MARKKU ULANDER )

Évoquant les discussions d'adhésion à l'Union européenne et à l'Otan, le président finlandais Alexander Stubb a déclaré mardi 28 avril que l'Europe a probablement plus besoin de l'Ukraine que l'inverse en matière de défense.

"Plutôt que de penser que l'Ukraine a besoin de l'Europe, nous devrions peut-être considérer que c'est nous, en Europe, qui avons davantage besoin de l'Ukraine . C'est l'armée la plus importante, la plus efficace et la plus moderne d'Europe", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse avec son homologue estonien Alar Karis.

L'Europe a renforcé ses capacités de défense face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui dure depuis quatre ans, et aux "attaques hybrides" imputées à Moscou contre des pays européens, notamment des actes présumés de sabotage, de désinformation et des incidents impliquant des drones .

"Il faut sérieusement commencer à se demander dans quelle mesure l'Europe a réellement besoin de l'Ukraine, qu'il s'agisse de son adhésion à l'UE ou de son adhésion à l'Otan", a ajouté Alexander Stubb.

Les Européens hésitants

Les dirigeants européens ont récemment tempéré les ardeurs d'adhésion rapide de l'Ukraine à l'Union européenne , en dépit des appels pressants de son président Volodymyr Zelensky. Kiev presse ses partenaires européens d'accélérer son entrée dans l'UE, après avoir obtenu officiellement le statut de pays candidat en décembre 2023.

Concernant l'Otan, Donald Trump s'oppose à une adhésion de l'Ukraine à l'Alliance atlantique.

Concernant le conflit ukrainien, le président finlandais estime que "sur les quatre derniers mois, l'Ukraine s'en sort bien mieux que la Russie" .

"Le nombre de soldats morts et blessés a grimpé à 30.000 à 35.000 par mois du côté russe, avec un rapport de pertes de 1 Ukrainien pour 5 Russes", déclare-t-il.

En outre, "l'Ukraine a désormais la capacité de lancer plus de missiles et de drones en Russie que l'inverse. Le rythme auquel la Russie avance est en réalité minime, avec un coût d'environ 250 morts par kilomètre carré ", a ajouté le président finlandais.