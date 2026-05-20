(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Target, Lowe's, Hasbro, Pfizer, Wells Fargo, précisions sur le secteur des puces, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,17% pour le Dow Jones .DJI , de 0,33% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,64% pour le Nasdaq .IXIC :

* NVIDIA NVDA.O doit publier ce mercredi, après la clôture de Wall Street, ses résultats financiers trimestriels, qui devraient être une nouvelle fois très solides. HSBC s'attend à ce que le groupe affiche un trimestre meilleur que prévu et relève ses objectifs. L'évolution du secteur de l'intelligence artificielle (IA) soulève cependant des interrogations quant à la durée de la domination du géant américain, un aspect auquel les investisseurs prêteront une attention particulière.

L'action Nvidia prend 1,6% en avant-Bourse, tandis que MARVELL TECHNOLOGY MRVL.O grimpe de 5%, INTEL INTC.O de 4,9% et MICRON TECHNOLOGY MU.O de 3,9%. L'indice ETF iShares Semiconductor SOXX.O gagne 2%.

* ALIBABA BABA.N 9988.HK a dévoilé mercredi une nouvelle puce destinée à l'IA, baptisée Zhenwu M890, alors que le géant technologique chinois intensifie ses initiatives pour développer des alternatives aux processeurs de Nvidia NVDA.O , dans un contexte de durcissement des restrictions américaines à l'exportation.

* ANALOG DEVICES ADI.O prend 3,8% en avant-Bourse, le fabricant de puces ayant annoncé mardi, après la clôture des marchés, qu'il allait acquérir Empower Semiconductor pour environ 1,5 milliard de dollars en numéraire, afin de renforcer son portefeuille de solutions d'intelligence artificielle (IA).

* TARGET TGT.N a relevé mercredi sa prévision de croissance annuelle des ventes, une première en deux ans, signe que la stratégie de redressement du distributeur, qui prévoit des investissements supplémentaires pour deux milliards de dollars cette année, commence à porter ses fruits. L'action avance de 2% en avant-Bourse.

* LOWE'S LOW.N a confirmé mercredi ses prévisions annuelles malgré un marché de l'immobilier américain difficile, les ménages se montrant prudents et reportant leurs projets onéreux dans la rénovation. Le titre recule de 3% en avant-Bourse.

* HASBRO HAS.O a publié mercredi un chiffre d'affaires et un bénéfice au titre du premier trimestre supérieurs aux prévisions, grâce à la forte demande pour ses jeux numériques comme "Magic: The Gathering", après qu'un incident de cybersécurité a retardé la publication de ses résultats.

* PFIZER PFE.N a déclaré mercredi que son vaccin expérimental contre le pneumocoque avait suscité une réponse immunitaire nettement plus forte que son vaccin actuel, avec notamment des taux d'anticorps jusqu'à 15 fois supérieurs contre une souche clé, selon une étude de phase intermédiaire.

* BOEING BA.N - La Chine a annoncé mercredi qu'elle achèterait 200 avions de ligne Boeing et avait pour objectif de prolonger la trêve commerciale conclue avec les Etats-Unis, qui doit expirer en novembre prochain, après le récent sommet entre Donald Trump et son homologue Xi Jinping visant à stabiliser les relations entre les deux pays.

* WELLS FARGO WFC.N - Les salariés d'une cinquième succursale de la banque ont évincé leur syndicat en raison de négociations contractuelles au point mort, marquant un renversement de tendance dans une incursion sans précédent des syndicats dans le secteur bancaire de détail.

* JPMORGAN JPM.N a annoncé mercredi le lancement officiel de sa banque numérique de détail Chase en Allemagne. Les clients peuvent désormais télécharger l'application idoine ou utiliser le site internet correspondant.

* ROBLOX RBLX.N - La plateforme de jeux vidéo bondit de 4,4% en avant-Bourse après l'annonce de son tout premier programme de rachat d'actions, dans le cadre d'un montant qui pourrait atteindre trois milliards de dollars.

* CAVA GROUP CAVA.N grimpe de 7% en avant-Bourse. La chaîne de restaurants a revu à la hausse ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfice d'exploitation, invoquant une forte demande pour une cuisine méditerranéenne dite "saine" et abordable.

* MODERNA MRNA.O - JPMorgan reprend sa couverture sur le laboratoire pharmaceutique avec une recommandation à "sous-pondération" avec un objectif de cours à 40 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault et Augustin Turpin)