(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse, changement de recommandation sur Uber et Lyft)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,67% pour le Dow Jones .DJI , de 0,64% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 1,24% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS - NVIDIA NVDA.O , INTEL

INTC.O et AMD AMD.O reculent de 1,2% à 1,9% en avant-Bourse avec la forte remontée des rendements obligataires, qui pèse sur un secteur qui se finance énormément par la dette.

* EXXON MOBIL XOM.N et DEVON ENERGY DVN.N gagnent respectivement 1% et 1,3% en avant-Bourse avec la progression des cours du pétrole.

* MICRON TECHNOLOGY MU.O - Les organisations syndicales représentant les deux tiers des salariés du groupe à Taïwan menacent d'entamer un mouvement de grève si le fabricant américain de puces mémoire n'accepte pas de revoir son système de primes et de répartir ses bénéfices de manière équitable.

* FORD MOTOR F.N procède actuellement au rappel de 148.663 véhicules aux Etats-Unis en raison d'une perte de puissance du moteur, d'un dysfonctionnement des phares et du système d'essuie-glace, a déclaré mardi la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l'autorité américaine de sécurité routière.

* TESLA TSLA.O - Les immatriculations du groupe américain sur plusieurs marchés européens montrent mardi pour le mois d'août un tableau contrasté, avec de fortes hausses en France (+279%) et au Danemark (+104%), contrebalancées par des baisses en Norvège (-79%) et en Suède (-41%).

* ROBINHOOD MARKETS HOOD.O - Morgan Stanley relève sa recommandation de "pondération en ligne" à "surpondérer". Le titre gagne 3,7% en avant-Bourse.

* MEDTRONIC MDT.N a relevé son objectif de croissance organique du chiffre d'affaires d'une fourchette comprise entre 6,75% et 7,25% à entre 7,25% et 7,75%, misant sur une forte demande pour ses dispositifs cardiaques utilisés dans le cadre d'interventions cardiovasculaires complexes. L'action progresse de 4,8% à 95 dollars en pré-ouverture.

* GOPRO GPRO.O - Le fabricant de caméras d'action bondit de 67,8% en avant-Bourse alors que Mark Fischbach, créateur YouTube connu sous le nom de Markiplier, a révélé détenir une participation de 8,5% dans GoPro, devenant ainsi le premier actionnaire individuel de la société.

* SEMPRA SRE.N - Jefferies relève sa recommandation sur le titre de "conserver" à "acheter", mais abaisse son objectif de cours de 101 à 97 dollars. En avant-Bourse, l'action du groupe d'infrastructures énergétiques prend plus de 1% à 82,67 dollars.

* UBER UBER.N , LYFT LYFT.O - Rosenblatt entame le suivi d'Uber à "acheter" avec un objectif de cours à 100 dollars, tandis que l'intermédiaire est "neutre" sur Lyft avec un objectif de cours à 19 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou et Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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