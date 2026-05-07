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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 12:51

(Actualisé avec Carlyle, Whirlpool et Tesla)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,04% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,12% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,14% pour le Nasdaq .IXIC :

* WHIRLPOOL WHR.N - L'action du fabricant d'électroménager plonge de 16,6% en pré-ouverture, après que le groupe a fait état d'un chiffre d'affaires de 3,27 milliards de dollars au premier trimestre, en-deçà des estimations des analystes qui tablaient sur 3,45 milliards.

* CARLYLE CG.O - Le groupe d'investissement mondial a annoncé jeudi une baisse de 28,2% de son bénéfice au premier trimestre, bien que les apports de nouveaux capitaux se soient poursuivis.

* WARNER BROS DISCOVERY WBD.O - La division de streaming du conglomérat du cinéma et de la télévision a annoncé mercredi une croissance trimestrielle de son chiffre d'affaires supérieure aux attentes, l'expansion internationale de HBO Max ayant stimulé l'augmentation du nombre d'abonnés et de son taux d'engagement.

La perte nette de la société s'est en revanche creusée au premier trimestre pour atteindre 2,92 milliards de dollars (2,48 milliards d'euros).

* MCDONALD'S MCD.N , CITIGROUP C.N et WBD WBD.O doivent publier leurs résultats jeudi avant l'ouverture de la Bourse de New York.

* TESLA TSLA.O - Les ventes de véhicules électriques du groupe d'Elon Musk fabriqués en Chine ont bondi de 36% en glissement annuel en avril, enregistrant ainsi un sixième mois de hausse, alors que le constructeur américain s'efforce de résister à l'assaut d'une vague de concurrents chinois proposant des modèles moins chers.

* ARM HOLDINGS ARM.O a anticipé mercredi un chiffre d'affaires pour son premier trimestre supérieur aux attentes, grâce à l'adoption croissante de ses puces, les entreprises technologiques investissant massivement dans la puissance de calcul destinée à l'intelligence artificielle (IA).

Les dirigeants de l'entreprise ont toutefois déclaré aux analystes lors d'une conférence téléphonique qu'ils n'avaient pas encore assuré l'approvisionnement nécessaire pour répondre à la demande d'une nouvelle puce, tandis que les analystes s'inquiètent des coûts liés au lancement d'une activité de fabrication de puces en interne.

L'action cotée à New York perd 4,5% dans les échanges en avant-Bourse.

* SNAP SNAP.N - La société mère de Snapchat a déclaré mercredi que ses recettes publicitaires du premier trimestre avaient été affectées par le conflit au Moyen-Orient et le ralentissement de la croissance en Amérique du Nord, et a annoncé la résiliation d'un accord conclu avec la start-up d'IA Perplexity, rendu public en novembre dernier.

* DOORDASH DASH.O a anticipé mercredi une valeur brute des commandes sur sa plateforme au deuxième trimestre dépassant les estimations, grâce à une demande soutenue pour les services de livraison et à l'expansion de l'entreprise sur les marchés de l'épicerie, du commerce de détail et à l'international.

L'action prend 10% en avant-Bourse.

* CF INDUSTRIES CF.N - Le fabricant américain d'engrais a publié mercredi un bénéfice de base pour le premier trimestre supérieur aux prévisions, la forte demande d'azote et la hausse des prix ayant contribué à compenser l'augmentation des coûts de production liée au gaz naturel.

(Rédigé par Diana Mandia et Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)

Véhicules électriques

Valeurs associées

ARM HOLDING ADR
237,3000 USD NASDAQ +13,63%
CF INDUSTRIES HL
119,715 USD NYSE -6,51%
CITIGROUP
127,580 USD NYSE -0,37%
DOORDASH RG-A
167,9700 USD NASDAQ +1,10%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 910,59 Pts Index Ex +1,24%
MCDONALD'S
284,040 USD NYSE -0,40%
NASDAQ Composite
25 838,94 Pts Index Ex +2,02%
S&P 500 INDEX
7 365,12 Pts CBOE +1,46%
SNAP-A
6,130 USD NYSE +0,66%
TESLA
398,5100 USD NASDAQ +2,35%
THE CARLYLE GRP
50,8000 USD NASDAQ -0,96%
WARNER BROS RG-A
27,2000 USD NASDAQ -0,07%
WHIRLPOOL
54,720 USD NYSE +0,89%
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