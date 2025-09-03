(Actualisé avec Apple, Dollar Tree et Zscaler)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture presque stable pour le Dow Jones .DJI (-0,02%) et en hausse de 0,51% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,74% pour le Nasdaq.

* MACY'S M.N , DOLLAR TREE DLTR.N et CAMPBELL CPB.O doivent publier leurs résultats avant l'ouverture de la Bourse de New York.

* ALPHABET GOOGL.O avance de près de 6% en avant-Bourse après qu'un juge fédéral américain a statué mardi que Google ne serait pas contraint de vendre son navigateur web Chrome, lui évitant ainsi une scission forcée dans le cadre d'une affaire antitrust.

Le jugement, qui autorise également Google à continuer d'effectuer des paiements à APPLE AAPL.O pour mettre en avant son moteur de recherche, fait également grimper l'action du fabricant de l'iPhone de 2,8% dans les opérations précédant l'ouverture du marché.

La décision rendue mardi ordonne en revanche à Google de partager ses données de recherche avec ses concurrents afin d'ouvrir la concurrence dans le domaine de la recherche en ligne.

* AON AON.N - Le courtier en assurance est sur le point de revendre son activité de gestion de patrimoine NFP au groupe américain de capital-investissement Madison Dearborn pour près de 3 milliards de dollars, rapporte mercredi le Financial Times, citant deux sources au fait du dossier.

* BLACKSTONE BX.N a confirmé mercredi avoir acheté un immeuble de bureaux prestigieux dans le centre de Paris pour environ 700 millions d'euros, signe que les investisseurs s'intéressent de plus en plus aux bâtiments administratifs haut de gamme après une chute de l'activité due à la pandémie de COVID-19.

* ZSCALER ZS.O progresse de 3,2% en avant-Bourse après que la société de sécurité cloud a annoncé une prévision de chiffre d'affaires annuel supérieure aux estimations des analystes.

